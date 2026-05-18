Έρικ Σμιντ: Ο πρώην CEO της Google δέχθηκε γιούχα από φοιτητές - Αιτία μία 40 χρόνια νεότερη του

Ο πρώην CEO της Google , Έρικ Σμιντ, αποδοκιμάστηκε έντονα από φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα κατά την τελετή αποφοίτησης, όπου εμφανίστηκε ως κεντρικός ομιλητής.

Ο 71χρονος δέχθηκε κύμα αποδοκιμασιών τη στιγμή που μιλούσε για την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, με μέρος του ακροατηρίου να τον γιουχάρει δημόσια μέσα στην αίθουσα. Η ένταση, πάντως, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία: η επιλογή του είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις πριν την τελετή, εν μέσω καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του από πρώην σύντροφό του, τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Γιούχα για την «τοξικότητα» του δημόσιου λόγου

Ο Σμιντ, που υπήρξε για χρόνια στο τιμόνι της Google, προσπάθησε να μιλήσει για την εξέλιξη της τεχνολογίας από τους υπολογιστές μέχρι την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι αναφορές του στις επιπτώσεις των ψηφιακών πλατφορμών και στην «τοξικότητα» του δημόσιου λόγου προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην αίθουσα.

Καθώς η ομιλία του συνεχιζόταν, οι αποδοκιμασίες δυνάμωναν, με τον ίδιο να επιμένει ότι οι νέοι μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον της ΑΙ και να μην το αντιμετωπίζουν με φόβο: «Ξέρω τι αισθάνεστε πολλοί από εσάς γι’ αυτό. Σας ακούω. Υπάρχει φόβος», ανέφερε ο Σμιντ, ενώ οι αποδοκιμασίες κάλυπταν στιγμές τη φωνή του.

«Υπάρχει ένας φόβος στη γενιά σας ότι το μέλλον έχει ήδη γραφτεί, ότι οι μηχανές έρχονται, ότι οι δουλειές εξαφανίζονται, ότι το κλίμα καταρρέει, ότι η πολιτική είναι διχασμένη και ότι κληρονομείτε ένα χάος που δεν δημιουργήσατε εσείς», δήλωσε.

Η παρέμβασή του, όμως, δεν κατάφερε να ανακόψει την αντίδραση του κοινού, το οποίο εξέφρασε ανοιχτά την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην εργασία και την κοινωνία.

Οι αντιδράσεις συνέπεσαν με τη διανομή φυλλαδίων που αναφέρονταν στις καταγγελίες της πρώην συντρόφου του, Μισέλ Ρίτερ, η οποία τον έχει κατηγορήσει για παρενόχληση και κακοποιητική συμπεριφορά.

Φοιτητικές ομάδες κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της ομιλίας του, επικαλούμενες τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί εναντίον του τις οποίες ωστόσο ο ίδιος τις έχει απορρίψει.

Οι φοιτητές ενθαρρύνθηκαν να «γυρίσουν την πλάτη τους στη σκηνή» κατά την εμφάνιση του Σμιντ ή/και να τον αποδοκιμάσουν, «ώστε να καταστεί σαφές ότι το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και η ευρύτερη κοινότητα δεν στηρίζουν την παρουσία προσώπων που κατηγορούνται για κακοποιητική συμπεριφορά σε δημόσιες εκδηλώσεις», σύμφωνα με την Arizona Daily Star.

Παρά το τεταμένο κλίμα, συνεργάτες του υποστήριξαν ότι ο πρώην επικεφαλής της Google κατανοεί τις ανησυχίες των φοιτητών, ενώ αναγνώρισαν ότι η υποδοχή που έλαβε ήταν ιδιαίτερα ψυχρή — αν όχι εχθρική.

Οι καταγγελίες για βιασμό

Η Ρίτερ κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι ο Σμιντ τη «βίασε» σε γιοτ ανοιχτά των ακτών του Μεξικού το 2021, ενώ επιπλέον ισχυρίστηκε ότι προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συγκατάθεσή της κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα το 2023, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Σμιντ ότι την παρακολουθούσε μέσω ενός «backdoor» πρόσβασης στους διακομιστές της Google, το οποίο —όπως αναφέρει η αγωγή— είχε αναπτυχθεί από τον ίδιο μαζί με ομάδα μηχανικών της εταιρείας, με δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα όχι μόνο της ίδιας αλλά και άλλων υπαλλήλων.

Η ίδια υποστήριξε ότι η φερόμενη ψηφιακή παρακολούθηση των ηλεκτρονικών της συσκευών, σε συνδυασμό με επιτήρηση μέσω ιδιωτικών ντετέκτιβ, συνιστούσε σεξουαλική παρενόχληση.



Η σχέση τους έληξε στις αρχές του 2024, όταν —σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα— κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του Σμιντ με μια 22χρονη. Μετά τον χωρισμό, η Ρίτερ υποστήριξε ότι η φερόμενη παρακολούθηση κλιμακώθηκε.

Στις 7 Νοεμβρίου 2024, ενώ η Ρίτερ δειπνούσε στο Nobu στο Μάλιμπου, ισχυρίστηκε ότι ο Σμιντ παραβίασε το Tesla της και αφαίρεσε το laptop της, γεγονός που —όπως αναφέρει— καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του εστιατορίου.

Σχέση, συνεργασία και οικονομικές συμφωνίες

Ο Σμιντ, που διαθέτει περιουσία 48,3 δισ. δολαρίων, υπήρξε παντρεμένος επί δεκαετίες με τη Γουέντι Σμιντ και έχει μιλήσει δημόσια για τον ανοιχτό γάμο του. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Ο Σμιντ διετέλεσε CEO της Google από το 2001 έως το 2011 και στη συνέχεια εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας μέχρι το 2018. Στη συνέχεια εργάστηκε ως σύμβουλος της Alphabet έως το 2020, σύμφωνα με το Forbes.

Στη συνέχεια μαζί με τη Ρίτερ συνίδρυσαν την εταιρεία επενδύσεων σε AI και κρυπτονομίσματα, Steel Perlot, διατηρώντας σύμφωνα με δημοσιεύματα επαγγελματική αλλά και ερωτική σχέση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Los Angeles Times, επένδυσε πάνω από 100 εκατ. δολάρια στις κοινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, όταν η Ρίτερ τον προσέγγισε για το startup της.

Η Ρίτερ υποστήριξε ότι της είχε υποσχεθεί γάμο, παρά τον γάμο του με τη σύζυγό του.



Νέες καταγγελίες και συμβιβασμοί



Τον Δεκέμβριο του 2024 οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό, με τον Σμιντ —η περιουσία του οποίου εκτιμάται στα 44,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg— να συμφωνεί στην καταβολή «σημαντικών ποσών» προς τη Ρίτερ για τις αρχικές κατηγορίες που είχε καταθέσει.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Ρίτερ υπέβαλε νέο αίτημα για περιοριστικά μέτρα, επικαλούμενη φερόμενη ενδοοικογενειακή βία και υποστηρίζοντας ότι ο Σμιντ χρησιμοποιούσε την οικονομική και τεχνολογική του ισχύ για παρακολούθηση.

Όπως φέρεται να δήλωσε, «κυριολεκτικά δεν μπορώ να έχω μια ιδιωτική τηλεφωνική κλήση ή να στείλω ένα ιδιωτικό e-mail χωρίς παρακολούθηση», ενώ τον κατηγόρησε και για απόπειρα επιβολής «εντολής φίμωσης» ώστε να μην προχωρήσει σε καταγγελίες.

Υποστήριξε επίσης ότι παρακολουθούνταν ακόμη και οι γονείς της, προσθέτοντας ότι ο πρώην σύντροφός της «χρησιμοποίησε κάθε μέσο» για να την απομονώσει από δεδομένα, συσκευές και οικονομικούς πόρους.

Τον Ιανουάριο του 2025, απέσυρε τελικά το αίτημα για περιοριστικά μέτρα, έπειτα από νέα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, μεγάλο μέρος της αρχικής απάντησης του Σμιντ έχει πλέον διαγραφεί, ενώ η νομική του ομάδα έχει ζητήσει τη σφράγιση των σχετικών εγγράφων.