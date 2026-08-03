Άνδρας με εμμονή στους βρικόλακες άφηνε πτώματα ζώων έξω από εκκλησίες

Ο 48χρονος Μπέντζαμιν Λιούις από το Τότον του Σαουθάμπτον οδηγήθηκε σε υποχρεωτική νοσηλεία για ψυχιατρική θεραπεία, μετά την παραδοχή του ότι έκλεβε και σκότωνε ζώα, αφήνοντας τα πτώματά τους έξω από εκκλησίες στο Νιου Φόρεστ του Χάμσαϊρ.

Ο άνδρας, που είχε εμμονή με τους βρικόλακες, τα νεκροταφεία και τελετουργίες, φέρεται να πίστευε ότι αν έπινε αίμα θα μπορούσε να ζήσει για πάντα και να μην πεθάνει ποτέ.

Πτώματα αρνιών και ελαφιών σε εκκλησίες

Η αστυνομία άρχισε να ερευνά την υπόθεση όταν άρχισαν να εντοπίζονται νεκρά ζώα σε διάφορες εκκλησίες της περιοχής. Τα περισσότερα ήταν αρνιά που είχαν κλαπεί από αγροκτήματα, αλλά και ελάφια που είχαν σκοτωθεί σε τροχαία.

Ο Λιούις , τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τις οποίες έφερε στο φως η Αστυνομία του Χάμσαϊρ στη νότια Αγγλία, άφηνε τα ζώα στις εισόδους των ναών, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους, στους πιστούς και μεγάλη αναστάτωση στους αγρότες που έχασαν τα ζώα τους.

Μεταξύ των εκκλησιών που έγιναν στόχος ήταν η Αγία Τερέζα στο Τότον και ο Άγιος Πέτρος στο Μπράμσοου.

Αστυνομική επιχείρηση με παρακολούθηση εκκλησιών

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπήρχε συγκεκριμένο μοτίβο στις επιθέσεις και κατάφεραν να προβλέψουν πότε πιθανόν θα πραγματοποιούσε νέα ενέργεια.

Για τον εντοπισμό του Λιούις, οι αρχές πραγματοποίησαν παρακολουθήσεις σε εκκλησίες κατά ημερομηνίες που θεωρούνταν σημαντικές σε σατανιστικά ημερολόγια.

Τελικά συνελήφθη όταν βρέθηκαν ίχνη DNA του πάνω σε υπολείμματα αρνιού.

Ομολόγησε τις κατηγορίες για θρησκευτικά επιβαρυμένη σκόπιμη παρενόχληση, πρόκληση φόβου και κλοπή ζώων.

Σοκαριστικές εικόνες και συμβολισμοί

Σύμφωνα με την εισαγγελία, σε αρκετές περιπτώσεις τα ζώα τοποθετήθηκαν με τρόπο που θεωρήθηκε ότι είχε τελετουργικό χαρακτήρα.

Ένα αρνί βρέθηκε πάνω σε σταυρό στην κορυφή εκκλησίας, ενώ άλλο τοποθετήθηκε κοντά σε άγαλμα της Παναγίας. Σε άλλη περίπτωση, αρνί βρέθηκε στον άμβωνα πάνω σε σταυρό που είχε αφαιρεθεί από τον ναό.

Σε ορισμένα σημεία εντοπίστηκαν ανεστραμμένοι σταυροί και μία κάρτα ταρώ.

Ένα περιστατικό, όπου παιδιά αντίκρισαν τις συνέπειες των πράξεών του, προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση στην κοινότητα.

Κάτοικοι και αγρότες έζησαν με φόβο

Οι κάτοικοι του Νιου Φόρεστ δήλωσαν ότι ένιωσαν τρομοκρατημένοι. Κάποιοι σταμάτησαν να πηγαίνουν στην εκκλησία, ενώ μία γυναίκα είπε ότι φοβόταν ακόμη και να επισκεφθεί τον τάφο του γιου της.

Οι αγρότες που έχασαν τα ζώα τους μίλησαν για μια ιδιαίτερα τραυματική εμπειρία.

Η αγρότισσα Σάρα Χάρισον ανέφερε ότι φοβόταν να περπατά μόνη τη νύχτα και σκέφτηκε ακόμη και να εγκαταλείψει την περιοχή όπου ζούσε η οικογένειά της για γενιές.

Έρευνα στο σπίτι αποκάλυψε εμμονές με βρικόλακες

Κατά την έρευνα στο σπίτι του Λιούις, οι αρχές βρήκαν σχέδια βρικολάκων, σημειώσεις σχετικά με τελετουργίες, αναφορές σε πόση αίματος, βιβλία, φωτογραφίες και ποιήματα με θέμα τους βρικόλακες και τους φόνους.

Η αστυνομικός Τζέσικα Σέρμαν χαρακτήρισε την υπόθεση μία από τις πιο παράξενες που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της.

Όπως ανέφερε, ο Λιούις πίστευε ότι πίνοντας αρκετό αίμα «δεν θα πήγαινε στην κόλαση, δεν θα πέθαινε και θα γινόταν βρικόλακας».

Διάγνωση σοβαρών ψυχικών προβλημάτων

Ο ψυχίατρος Δρ Γκαουρούβ Μάλχαν δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Λιούις αντιμετωπίζει «πολύπλοκες δυσκολίες ψυχικής υγείας».

Αναφέρθηκε επίσης ότι από την ηλικία των 13 ετών είχε αφήσει νεκρό βάτραχο πάνω σε σταυρό μέσα σε εκκλησία και υπήρχαν φόβοι ότι θα μπορούσε να βλάψει όχι μόνο ζώα αλλά και ανθρώπους.

Κατά τη νοσηλεία του είχε επιτεθεί σε άλλους ασθενείς και είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και στον ίδιο τον ψυχίατρο.

Απόφαση δικαστηρίου

Ο δικαστής Γουίλιαμ Μόσλεϊ KC αποφάσισε ότι ο Λιούις θα παραμείνει σε νοσοκομείο για θεραπεία μέχρι να κριθεί ασφαλές είτε από ειδικό ψυχιατρικό δικαστήριο είτε από τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι μπορεί να αποφυλακιστεί.

Μέσω βιντεοσύνδεσης από το νοσοκομείο, ο Λιούις ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του και δήλωσε ότι δεν κρατά κακία στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Προηγούμενο περιστατικό με «βρικόλακα»

Η υπόθεση δεν ήταν η πρώτη επαφή του Λιούις με τον νόμο.

Το 2003 είχε φυλακιστεί επειδή τρομοκρατούσε έναν ιερέα και την οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι ήταν βρικόλακας. Μαζί με έναν ακόμη άνδρα είχε κάνει απειλητικά τηλεφωνήματα, είχε ρίξει πυροτεχνήματα και είχε τοποθετήσει προσβλητικές εικόνες στον πίνακα ανακοινώσεων της εκκλησίας.

Με πληροφορίες από τον GUARDIAN