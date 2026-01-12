Ανδρικός αλκοολισμός: Μία στις τρεις γυναίκες ζει με τον εφιάλτη

Η κατανάλωση αλκοόλ από άνδρες είναι ένα φαινόμενο με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες. Νέα μελέτη που δημοσιεύεται στον ιστότοπο RTI International αναδεικνύει το φαινόμενο που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων γυναικών και παιδιών, δημιουργώντας συνθήκες ανασφάλειας, φόβου και ψυχικής πίεσης. Πολλές από αυτές τις επιπτώσεις παραμένουν αόρατες στη δημόσια συζήτηση, παρότι έχουν σαφή αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η σιωπή γύρω από το ζήτημα επιτρέπει στο πρόβλημα να διαιωνίζεται.

Πώς ο ανδρικός αλκοολισμός επηρεάζει την οικογενειακή ζωή

Όπως διαβάζουμε στο Scitech Daily, σε πολλές χώρες, μεγάλο ποσοστό γυναικών ζει με σύντροφο που πίνει υπερβολικά, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο βίας, συναισθηματικής κακοποίησης και οικονομικής αστάθειας. Η καθημερινή ζωή σε τέτοια περιβάλλοντα χαρακτηρίζεται από ένταση και αβεβαιότητα, με τις γυναίκες συχνά να αναλαμβάνουν μόνες τους το βάρος της φροντίδας της οικογένειας. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο ακραίες περιπτώσεις, αλλά επηρεάζει και οικογένειες που δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτια όπου το αλκοόλ κυριαρχεί στη συμπεριφορά των ενηλίκων αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους σε πολλαπλά επίπεδα. Η παραμέληση ή αστάθεια επηρεάζει την ψυχική τους υγεία, τη σχολική τους πορεία και τις μελλοντικές τους ευκαιρίες. Πολλές φορές τα σημάδια δεν είναι άμεσα ορατά, αλλά εμφανίζονται αργότερα ως άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή δυσκολία στις σχέσεις. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να ακολουθούν τα παιδιά και στην ενήλικη ζωή.

Γιατί οι γυναίκες και τα παιδιά πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Οι συνέπειες είναι πιο έντονες σε κοινωνίες με μεγάλες κοινωνικές και έμφυλες ανισότητες. Σε χώρες με περιορισμένη πρόσβαση σε δομές στήριξης, οι γυναίκες και τα παιδιά έχουν λιγότερες επιλογές διαφυγής ή προστασίας. Το αλκοόλ λειτουργεί συχνά ως επιβαρυντικός παράγοντας σε ήδη ευάλωτα περιβάλλοντα, επιδεινώνοντας τη φτώχεια, τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Εκεί όπου οι γυναίκες έχουν λιγότερα δικαιώματα, οι επιπτώσεις της ανδρικής κατανάλωσης αλκοόλ είναι ακόμη πιο επώδυνες.

Η έρευνα δείχνει ότι οι άνδρες, κατά μέσο όρο, πίνουν περισσότερο και με τρόπους που αυξάνουν τον κίνδυνο βλάβης για τους γύρω τους. Η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται συχνά με επιθετική συμπεριφορά, οικονομικές απώλειες και διατάραξη της οικογενειακής ζωής. Παρότι οι συνέπειες ξεκινούν από τη συμπεριφορά του ατόμου που πίνει, τελικά επιβαρύνουν ολόκληρο το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, με τις γυναίκες και τα παιδιά να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αναδεικνύει η μελέτη είναι ότι οι πολιτικές επικεντρώνονται στο άτομο που καταναλώνει αλκοόλ και σπάνια σε αυτούς που ζουν δίπλα του. Καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη και όσοι πλήττονται έμμεσα, οι πρακτικές που εφαρμόζονται δεν αντιμετωπίζουν την πραγματική έκταση του προβλήματος, αφήνοντας απροστάτευτες τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, όπως η φορολόγηση ή οι περιορισμοί στη διαφήμιση, είναι απαραίτητα αλλά όχι επαρκή από μόνα τους. Χρειάζεται παράλληλα να αμφισβητηθούν κοινωνικές αντιλήψεις που προβάλλουν ως κανονικότητα τη βλαπτική ανδρική συμπεριφορά και να ενισχυθούν οι δομές στήριξης για γυναίκες και παιδιά. Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συνδυασμό πολιτικών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και ισότητας των φύλων.

Τι χρειάζεται να αλλάξει σε πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις

Τέλος, η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία των λύσεων που προσαρμόζονται στο τοπικό κοινωνικό πλαίσιο. Οι παρεμβάσεις που αγνοούν τις πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες συχνά αποτυγχάνουν. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μόνο με συντονισμένη δράση από το κράτος, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις τοπικές κοινότητες μπορεί να μειωθεί ουσιαστικά η βλάβη που προκαλεί η ανδρική κατανάλωση αλκοόλ στις οικογένειες.