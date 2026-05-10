Ανδρουλάκης για Γιορτή της Μητέρας: Οι 6 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ισότητας στις αμοιβές ανδρών και γυναικών και παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος.

«Η καλύτερη ευχή για την Ημέρα της Μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά: πολύτιμη», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του, υπογραμμίζοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί «σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών».



Οι έξι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ίση αμοιβή



Στο βίντεο παρουσιάζονται οι βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της μισθολογικής ισότητας στους χώρους εργασίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η άμεση ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970 έως τον Ιούνιο του 2026, η οποία προβλέπει ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας, δικαιώματα ενημέρωσης των εργαζομένων και υποχρεώσεις αναφοράς για επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 εργαζομένους.



Παράλληλα, το κόμμα προτείνει την καθιέρωση ρήτρας ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση εργασίας, ώστε - όπως επισημαίνεται - η ισότητα να ενσωματωθεί στον πυρήνα των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Μισθολογικές κλίμακες και διαφάνεια στις αγγελίες



Στις προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης η υποχρεωτική ύπαρξη καταγεγραμμένων μισθολογικών κλιμάκων στις επιχειρήσεις, ανάλογα με τη θέση, την εμπειρία, τα προσόντα και το επίπεδο ευθύνης κάθε εργαζομένου.

Επιπλέον, προτείνεται κάθε αγγελία εργασίας να περιλαμβάνει το εύρος αμοιβής ή τον αρχικό μισθό της θέσης, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εργασίας.



Ετήσια έκθεση και μηχανισμός διόρθωσης



Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ακόμη τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης μισθολογικού χάσματος για επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων, ενώ για εταιρείες με 100 έως 249 εργαζομένους προβλέπεται δημοσίευση ανά τριετία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη δημιουργία αυτόματου μηχανισμού διόρθωσης όταν καταγράφεται αδικαιολόγητη διαφορά άνω του 5% στις αμοιβές ανδρών και γυναικών για ίδια ή ισοδύναμη εργασία.



Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται - σύμφωνα με την πρόταση - να προχωρούν σε κοινή αξιολόγηση με εκπροσώπους εργαζομένων, σε σχέδιο διορθωτικών αυξήσεων, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης και σε έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας.