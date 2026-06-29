Ανελκυστήρες: Εκπνέει η προθεσμία απογραφής - Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ

Σε ισχύ βρίσκεται η τελική προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς την Τρίτη (30/6) ολοκληρώνεται η διαδικασία και οι αρμόδιες Αρχές ξεκαθαρίζουν πως δεν θα δοθεί νέα παράταση.

Αρχικά, η προθεσμία είχε οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου, ωστόσο δόθηκε παράταση έως το τέλος Ιουνίου. Από την 1η Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους για τη συμμόρφωση ιδιοκτητών και διαχειριστών.

Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ

Η νομοθεσία προβλέπει διοικητικά πρόστιμα για όσους δεν έχουν προχωρήσει στην απογραφή, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας

2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μικτής χρήσης κτίρια

5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό

Παράλληλα, ο αριθμός απογραφής αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης, ενώ ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.

Πώς γίνεται η απογραφή

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με χρήση κωδικών Taxisnet, και αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρώο.

Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και μικτές χρήσεις κτιρίων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προσωρινά αποθηκευμένες δηλώσεις, οι οποίες δεν θεωρούνται ολοκληρωμένη απογραφή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 7.500 δηλώσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί και κινδυνεύουν να θεωρηθούν εκπρόθεσμες εάν δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως.

Η οριστική υποβολή επιβεβαιώνεται με την έκδοση του σχετικού αρχείου PDF που περιλαμβάνει τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (UUID).

Την απογραφή μπορούν να πραγματοποιήσουν οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των κτιρίων, ενώ υποστήριξη παρέχεται και από συντηρητές ή εγκαταστάτες ανελκυστήρων.

Τι ισχύει από την 1η Ιουλίου

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι μη απογραφέντες ανελκυστήρες θα μπορούν να τακτοποιηθούν μόνο μετά την καταβολή προστίμου. Παράλληλα, οι συντηρητές θα υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθμό απογραφής στα παραστατικά, με τα στοιχεία να διασταυρώνονται μέσω του μητρώου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για επαγγελματίες του κλάδου. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την απογραφή ή να οριστικοποιήσουν τυχόν προσωρινές δηλώσεις στην πλατφόρμα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.