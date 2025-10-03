Ανησυχία για μικρό κοριτσάκι στη Λάρισα: Έπεσε από ποδήλατο και τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιά

Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται ένα μικρό κοριτσάκι μετά από πτώση που είχε με το ποδήλατό του, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα με συνέπεια να υπάρξει έντονη ανησυχία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του onlarissa.gr, το κοριτσάκι που είναι από την περιοχή της Αγιάς, έπεσε πάνω στο το τιμόνι με τον τραυματισμό να κρίνεται σοβαρός με το παιδί να μεταφέρεται αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο και εν συνεχεία στο Πανεπιστημιακό.

Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και η μικρή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.