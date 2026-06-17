Αντιπαράθεση Ακρίτα - Δαβαράκη για Γιωτόπουλο: «25 χρόνια ακατέβατα Έλενα»

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στην Έλενα Ακρίτα και τον Άρη Δαβαράκη με αφορμή την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17Ν είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, αλλά επέστρεψε τελικά στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την αναίρεση από τον Άρειο Πάγο του βουλεύματος που είχε διατάξει την αποφυλάκισή του.



Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή της.

Ακολούθως, ο δημοσιογράφος και στιχουργός Άρης Δαβαράκης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του Κωστή Περατικού, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1997 από τη 17 Νοέμβρη. Μάλιστα, έγραψε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο: «Αυτό το ψυχρό κτήνος, ο Γιωτόπουλος, έστειλε 17 ανθρώπους στον τάφο».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:



«Αυτός είναι ο Κωστής Περατικός, ο καλός, αθώος, γλυκύτατος φίλος πολλών - και δικός μου. Σπίτι του Γιωτόπουλου βρέθηκαν οι "σημειώσεις" για την δολοφονία του - εύρημα που βοήθησε πολύ στην καταδίκη του εγκληματία. Ο Κωστής ήταν πατέρας δύο πολύ μικρών (τότε) παιδιών, του Μιχάλη και του Πέτρου απο τον γάμο του με την παιδική φίλη Λία Ρακά. Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορεί και να την γλύτωνε αν δεν είχαν βρεθεί σπίτι του οι "σημειώσεις" οι σχετικές με τον Κωστή. Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη.



Τον πιάσανε και καταδικάστηκε για 17 δολοφονίες σε 17 φορές ισόβια. Τα ισόβια στην Ευρώπη της ανθρωπιάς σημαίνουν 25 χρόνια φυλακή. Ο Γιωτόπουλος έχει εκτίσει σχεδόν 24 χρόνια, γι' αυτό ξαναμπήκε μέσα μέχρι τις αρχές του 2027, για να ολοκληρώσει. Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτίσει 25 χρόνια ποινή; Όχι λέει η "αριστερά". Είναι γέρος άνθρωπος. Είμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει από την φυλακή την μέρα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λέει ο νόμος - και όχι νωρίτερα. Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Πόσοι γονείς, πόσα ανήλικα, πόσοι αγαπημένοι, πόσοι φίλοι κι' αδέρφια; Είμαστε αμέτρητοι. Και θέλουμε το νόμιμο: 25 χρόνια φυλακή συμπληρωμένα. Όπως λέει η διαφωτισμένη μας παιδεία. Όχι θανατική ποινή. Όχι στα απόλυτα ισόβια.



#25χρόνια. Ούτε μια μέρα λιγότερη όμως. (Elena Akrita - θα την θυμάσαι την Λία από τις τότε παρέες. Τριών και πέντε ήταν τα παιδάκια της τότε...)».

Η Έλενα Ακρίτα παρενέβη με σχόλιό της κάτω από τη δημοσίευση, γράφοντας:

«Άρη παλιέ μου φίλε, έχω χάσει άνθρωπο που λάτρευα από την 17 Νοέμβρη, τον Αλεκο Αθανασιαδη. Δεν συζητάμε αν οι συγγενείς των θυμάτων πονούν. Αυτό είναι αυτονόητο κι αυτή η ανείπωτη τραγωδία θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Άλλο συζητάμε εδώ. Αν σε ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου οι ποινές καθορίζονται από τον νόμο ή από την δίκαιη οδύνη των συγγενών. Αν δεχθούμε ότι ένας κρατούμενος πρέπει να παραμένει φυλακισμένος όσο το επιθυμούν οι συγγενείς των θυμάτων του, τότε καταργούμε την έννοια του σωφρονισμού και επιστρέφουμε στον ρεβανσισμό. Το κράτος δικαίου δημιουργήθηκε ακριβώς για να αντικαταστήσει την εκδίκηση με κανόνες που ισχύουν για όλους, ακόμη και για τους πιο μισητούς κρατούμενους. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σε παρακαλώ προστάτεψε με από προσβλητικές στο πρόσωπο μου απαντήσεις που δεν τιμούν τα κοινά μας νιάτα και τη διαδρομή μας».



«25 χρόνια Έλενα. Οχι 24 παρά κάτι», της απάντησε ο Άρης Δαβαράκης.

Facebook

Και ακολούθησε η εξής διαδικτυακή συνομιλία:

-Έλενα Ακρίτα: Ούτε καν βραχιολάκι σε έναν 82χρονο μέχρι τα 25 χρόνια; Ούτε καν αυτό. Congrats.



-Άρης Δαβαράκης: Και ο Τραμπ 80 ειναι. Να τον λυπηθώ άμα καταδικαστεί και πάει μέσα μέχρι τα 105 του; Και αν πάρει ισόβια αύριο ο Νετανιάχου; Να κλάψω; Οχι, κανένα βραχιολάκι. 25 χρόνια επί 365 μέρες μείον τα δίσεκτα



-Έλενα Ακρίτα: Δεν σε ξέρω



«Δεν μπορώ να σε υπερασπιστώ αφού έχεις κανει την δική σου ανάρτηση. Τους δολοφονημένους υπερασπίζεται αυτο το ποστ και τα 25 χρόνια ακατέβατα...», κατέληξε ο Άρης Δαβαράκης.