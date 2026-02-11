Αντζελίνα Τζολί: «Αν δεν έχεις ουλές, τότε μάλλον δεν έζησες μια γεμάτη ζωή»

Η Αντζελίνα Τζολί σε νέα της συνέντευξη εξομολογήθηκε τον λόγο που αγαπά τα σημάδια που της άφησε η διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013. «Πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν περισσότερο για τις «πληγές» και τη ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι» είπε η διάσημη ηθοποιός στο γαλλικό μέσο ενημέρωσης France Inter. «Δεν με ελκύει η ιδέα μιας τέλειας ζωής χωρίς πληγές.

Βλέπω τις ουλές μου ως μια επιλογή που έκανα για να παραμείνω εδώ, όσο το δυνατόν περισσότερο, για τα παιδιά μου. Τις αγαπώ γι' αυτόν ακριβώς το λόγο» ανέφερε. Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ πρόσθεσε με ειλικρίνεια: «Είμαι ευγνώμων που είχα τη δυνατότητα να δράσω προληπτικά για την υγεία μου. Έχασα τη μητέρα μου σε νεαρή ηλικία και σήμερα μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά».

Όπως αναφέρει το People, η μητέρα της Τζολί, η ηθοποιός Μαρσελίν Μπερτράν, έφυγε από τη ζωή το 2007 σε ηλικία 56 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Τον Μάιο του 2013, μέσω άρθρου γνώμης στους New York Times με τίτλο «My Medical Choice», η χολιγουντιανή σταρ αποκάλυψε πως είναι φορέας της γονιδιακής μετάλλαξης BRCA1, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του μαστού.

«Για μένα, έτσι είναι η ζωή. Θεωρώ πως αν φτάσεις στο τέλος της διαδρομής σου χωρίς να έχεις κάνει λάθη, χωρίς να έχεις προκαλέσει έστω και λίγο χάος, αν δεν έχεις ουλές, τότε μάλλον δεν έζησες μια γεμάτη ζωή», κατέληξε η ηθοποιός.

Στη νέα της ταινία με τίτλο «Couture», η οποία εκτυλίσσεται με φόντο την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η Τζολί υποδύεται τη Maxine Walker, μια σκηνοθέτιδα που διαχειρίζεται το διαζύγιό της ενώ ταυτόχρονα διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας, της οποίας η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, υπογράφει η βραβευμένη Γαλλίδα δημιουργός Αλίς Βινοκούρ. Το καστ συμπληρώνουν οι Λουί Γκαρέλ, Βενσάν Λιντόν, Έλα Ραμπφ και Ανιέρ Ανέι.