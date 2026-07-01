Η Αντζελίνα Τζολί μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι από τον χωρισμό και το διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ δεν έχει βγει ούτε ένα ραντεβού. Η βραβευμένη ηθοποιός εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια η απόλυτη προτεραιότητά της ήταν τα έξι παιδιά της και η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την οικογένειά της.

«Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και σχεδόν μία δεκαετία»

Σε συνέντευξή της στο Yahoo! Entertainment, η Αντζελίνα Τζολί παραδέχτηκε ότι η προσωπική της ζωή έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα μετά το διαζύγιό της.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που πήρα διαζύγιο, πριν από σχεδόν μία δεκαετία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εξομολόγησή της επιβεβαιώνει πως, όλα αυτά τα χρόνια, επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας να απασχολεί τη δημοσιότητα με την προσωπική της ζωή και αφιερώνοντας τον χρόνο της στην ανατροφή των παιδιών της, αλλά και στις ανθρωπιστικές δράσεις της.

Η προτροπή από τις κόρες της

Η διάσημη σταρ αποκάλυψε, ωστόσο, πως σήμερα τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν, καθώς οι ίδιες οι κόρες της την ενθαρρύνουν να δώσει ξανά χώρο και στον εαυτό της.

«Θέλουν πλέον να μην είμαι μόνο "η μαμά". Υπάρχει χώρος για να ξαναγίνω και εκείνη η γυναίκα που ήμουν, όχι μόνο μια μητέρα», είπε, εξηγώντας πως τα παιδιά της τη βοηθούν να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της πέρα από τον γονεϊκό της ρόλο.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει μιλήσει πολλές φορές για τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα παιδιά της στη ζωή της, τονίζοντας πως στάθηκαν δίπλα της σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ.

Η ζωή μετά τον Μπραντ Πιτ

Η σχέση της με τον Μπραντ Πιτ υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες του Χόλιγουντ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Mr. & Mrs. Smith, απέκτησαν έξι παιδιά και παντρεύτηκαν το 2014.

Δύο χρόνια αργότερα, η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, με τις δικαστικές διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών και τις κοινές επιχειρηματικές τους υποθέσεις να διαρκούν για χρόνια.

Σήμερα, σχεδόν μία δεκαετία μετά, η ίδια δείχνει έτοιμη να αφήσει πίσω της εκείνη τη δύσκολη περίοδο, παραδεχόμενη πως ίσως έχει έρθει η στιγμή να δώσει ξανά χώρο και στην προσωπική της ευτυχία.