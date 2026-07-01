Ντάνι Γκλόβερ: Η μάχη με το Αλτσχάιμερ - «Τα πράγματα από δω και μπρος θα είναι διαφορετικά»

Ο Ντάνι Γκλόβερ μίλησε στον Λέστερ Χολτ και την εκπομπή «Today» για τη μάχη που δίνει με το Αλτσχάιμερ και το πόσο αυτή έχει επηρεάσει τη ζωή του.

«Ο Ντάνι Γκλόβερ είναι ένα πραγματικό είδωλο του Χόλιγουντ με σχεδόν 200 ρόλους ηθοποιίας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά μετά από σχεδόν 40 χρόνια στο προσκήνιο, στα 79 του χρόνια, αντιμετωπίζει τώρα μια πρόκληση ζωής που δεν περίμενε ποτέ: το Αλτσχάιμερ επιβραδύνει την κίνησή του, την ομιλία του και τις μνήμες του», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Ο 79χρονος πρωταγωνιστής του «Lethal Weapon» μίλησε μέσα από την καρδιά του. «Είμαι σίγουρος ότι καθώς προχωρά η ασθένεια, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα αλλάζουν», είπε αποκαλύπτοντας την ασθένειά του.

Ο Γκλόβερ διαγνώστηκε με τη νόσο Αλτσχάιμερ το 2023 και λίγο αργότερα που έλαβε τιμητικό Όσκαρ για την καριέρα του στην ψυχαγωγία και το έργο του στον ακτιβισμό. Σύμφωνα με τον Χολτ, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια Αμερικανοί άνω των 65 ετών ζουν σήμερα με Αλτσχάιμερ και οι μαύροι άνδρες διαγιγνώσκονται με την ασθένεια σε ποσοστό διπλάσιο από τους άλλους Αμερικανούς.