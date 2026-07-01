LIFE Θάνατοι Showbiz

Studio Κλεισθένης: Το αντίο στον Μιχάλη Μόσιο με μια συγκινητική φωτογραφία

Το φωτογραφικό στούντιο αποχαιρετά τον «Ταμτάκο» με ένα στιγμιότυπο με εκείνον και τον Χατζηχρήστο στη θεατρική σκηνή.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Μιχάλης Μόσιος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά του, αλλά και στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο ηθοποιός έγινε γνωστός και αγαπητός στο κοινό ως «Ταμτάκος» από τις ελληνικές ταινίες.

Το Studio Κλεισθένης αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram όπου ο εκλιπών ηθοποιός απεικονίζεται με τον Χατζηχρήστο πάνω στο σανίδι. «Καλό ταξίδι στον ηθοποιό Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε με τον υπέροχο Κώστα Χατζηχρήστο στη σκηνή του θεάτρου», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Θάνατοι Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader