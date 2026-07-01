Studio Κλεισθένης: Το αντίο στον Μιχάλη Μόσιο με μια συγκινητική φωτογραφία

Ο Μιχάλης Μόσιος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά του, αλλά και στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο ηθοποιός έγινε γνωστός και αγαπητός στο κοινό ως «Ταμτάκος» από τις ελληνικές ταινίες.

Το Studio Κλεισθένης αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram όπου ο εκλιπών ηθοποιός απεικονίζεται με τον Χατζηχρήστο πάνω στο σανίδι. «Καλό ταξίδι στον ηθοποιό Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε με τον υπέροχο Κώστα Χατζηχρήστο στη σκηνή του θεάτρου», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.