Μιχάλης Μόσιος: Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το τελευταίο αντίο - Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης του

Στο Κοιμητήριο Βύρωνα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ηθοποιού Μιχάλη Μόσιου που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες σε ηλικία 79 ετών. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο γιος του Γιάννης κοινοποίησε τις λεπτομέρειες της τελετής.

«Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου μας πατέρα, Μιχάλη Μόσιου, θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 11.00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεά προς τη φιλοζωικη οργάνωση Adopt a paw today. Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του».

«Αντίο μπαμπά μου»

Την ίδια στιγμή συγκλονίζει η κόρη του Μιχάλη Μόσιου, Χρύσα, που αποχαιρέτησε τον μπαμπά της με μια σπαρακτική ανάρτηση που έκανε στο Facebook. «Αγαπημένε μου πατέρα, πώς να σου πω αντίο; Δεν μετριούνται σε καμιά του κόσμου ζυγαριά όσα μου έδωσες. Αξίες όπως η αλληλεγγύη προς κάθε ον του πλανήτη που χρειάζεται βοήθεια. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τη φιλοζωική (και όχι μόνο) δράση σου. Στις πράξεις, όχι στα λόγια. Έφυγες όπως επέλεξες, παρέα με τα γατάκια που προστάτευες. Συνέχεια μου έλεγες πόσο καμάρωνες που σου έμοιασα σε αυτό. Όσα πρόσφερες στον κόσμο μας θα μείνουν ανεξίτηλα. Κι εμείς με τον αδελφό μου θα σε τιμάμε πάντα, με την ελπίδα πως θα συνεχίσεις να είσαι υπερήφανος για εμάς, από όπου μας βλέπεις. Αντίο Μιχάλη Μόσιε. Αντίο μπαμπά μου».