Μάρκος Λεζές για Μιχάλη Μόσιο: «Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, τον βρήκε ο γείτονας στο μπάνιο»

Ο Μάρκος Λεζές αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο έμαθε η οικογένεια του Μιχάλη Μόσιου πως δεν βρίσκεται πια στη ζωή καθώς εκείνος έμενε στην Κερατέα και τα υπόλοιπα μέλη στη Νέα Σμύρνη.

«Ήταν καλός άνθρωπος και τίμιος και ταλαντούχος. Είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια στην Κερατέα. Τον κυνηγούσα για το τσιγάρο. Του έλεγα μην καπνίζεις, θα σε καταστρέψει, είδες πώς κατέστρεψε τον Ψάλτη; Τηλεφωνιόμασταν κάθε εβδομάδα.

Πήρα τη γυναίκα του, τη Βάσια, μου είπε ότι τον βρήκαν στο μπάνιο. Τη ρώτησα πώς έγινε αυτό, μου είπε δεν ξέρω. Έμενε μόνος του στην Κερατέα, η γυναίκα του και τα παιδιά του έμεναν στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να είχε φύγει από τα ξημερώματα της Κυριακής. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έστειλαν την αστυνομία, φώναζαν, αλλά δεν απαντούσε. Τα φώτα ήταν αναμμένα. Ο γείτονας δίπλα είχε τα κλειδιά, άνοιξε και τον βρήκε», είπε στην εκπομπή «Το πρωινό».