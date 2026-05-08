Μήνυμα Ρούμπιο σε Ιράν: Αν απειλήσουν τους Αμερικανούς, θα τους εξοντώσουμε

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο τοποθετήθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με πιθανές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε απειλή.

«Εννοώ, πόσο πιο ξεκάθαρος μπορείς να είσαι από αυτό; Αν είσαι κάποιος που εκτοξεύει πυραύλους, όπως και να το λένε αυτό, και κάθεσαι εκεί και εκτοξεύεις έναν πύραυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε είδαμε να τον εκτοξεύεις, θα σε χτυπήσουμε» ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του.

Όπως τόνισε, η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψει επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων ή πλοίων, σημειώνοντας ότι η προστασία τους είναι δεδομένη. «Φυσικά και το κάνουμε. Ποιος δεν το κάνει αυτό; Εκτός αν θέλεις να βυθιστεί το πλοίο σου. Δηλαδή, δεν θα αφήσουμε τα πλοία μας να βυθιστούν από τους Ιρανούς με τα μικρά, ξέρετε, drones τους που εκτοξεύουν».

«Δεν έχουν πια Ναυτικό, αλλά βγάζουν αυτά τα μικρά φαλαινοθηρικά σκάφη της Βοστώνης και προσπαθούν να σε κατακλύσουν. Θα ανατινάξουμε αυτά τα σκάφη αν έρχονται προς τα σκάφη μας» προσέθεσε.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι τέτοιου είδους απειλές δεν μπορούν να αγνοηθούν, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι σχετικές «κόκκινες γραμμές» είναι πλέον σαφείς. «Δεν ξέρω αν αυτή είναι κόκκινη γραμμή, αλλά ελπίζω να το ξέρουν πλέον!».

Νέες απειλές από Τραμπ αλλά... η εκεχειρία είναι σε ισχύ

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε επιθετικό τόνο υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις αποκρούστηκαν «εύκολα» και προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει συμφωνία «γρήγορα», τα επόμενα αμερικανικά πλήγματα θα είναι «πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια». Παρ’ όλα αυτά, λίγο αργότερα δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θεωρεί τα επεισόδια «ασήμαντα» σε στρατηγικό επίπεδο και επέμεινε ότι η εκεχειρία δεν έχει καταρρεύσει.

Η σύγκρουση μεταφέρθηκε και στο διπλωματικό πεδίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το Μπαχρέιν και με τη στήριξη κρατών του Κόλπου, κατέθεσαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης που απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας, να τερματίσει τη ναρκοθέτηση στο Ορμούζ, να απομακρύνει τις νάρκες και να πάψει να επιβάλλει τέλη διέλευσης. Ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς παρουσίασε το σχέδιο ως πρωτοβουλία υπέρ της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας για τις οικονομίες ολόκληρου του κόσμου», χαρακτηρίζοντας το στενό «ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας σταθερότητας και του εμπορίου».

Η ιρανική πλευρά απέρριψε κατηγορηματικά το αμερικανο-μπαχρεϊνικό σχέδιο. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, το χαρακτήρισε «βαθιά προβληματικό, μονομερές και πολιτικά υποκινούμενο», υποστηρίζοντας ότι πίσω από το πρόσχημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας κρύβεται η προσπάθεια νομιμοποίησης των αμερικανικών ενεργειών κατά του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, περιλαμβανομένου του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η μόνη βιώσιμη λύση είναι ο μόνιμος τερματισμός του πολέμου, η άρση του αποκλεισμού και η πλήρης αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης από το Ορμούζ.