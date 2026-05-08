Ιράν: Εκρήξεις σε Κεσμ και Μπαντάρ Αμπάς - Επιβεβαιώνουν χτυπήματα στο Ορμούζ οι ΗΠΑ

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Πέμπτη (8/5) επιθέσεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, δήλωσε η δημοσιογράφος του Fox News Τζένιφερ Γκρίφιν σε ανάρτησή της στο Χ, ύστερα από αναφορές για εκρήξεις στις δύο τοποθεσίες.

Σύμφωνα με την Γκρίφιν, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος την ενημέρωσε πως το συμβάν δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Λίγη ώρα αργότερα εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση της Centcom, με την οποία επιβεβαιώνονται τα χτυπήματα και τονίζεται ότι δεν επιθυμούν επανέναρξη του πολέμου.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις και απάντησαν με επιθέσεις αυτοάμυνας καθώς αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν, στις 7 Μαΐου.

Οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πολλαπλούς πυραύλους, drones και μικρά σκάφη καθώς τα USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) και USS Mason (DDG 87) διέσχισαν το διεθνές θαλάσσιο πέρασμα. Δεν επλήγησαν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εξάλειψε τις εισερχόμενες απειλές και στόχευσε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ήταν υπεύθυνες για την επίθεση σε αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και drones, θέσεων διοίκησης και ελέγχου και κόμβων πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Η CENTCOM δεν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά παραμένει σε θέση και έτοιμη να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις», αναφέρεται.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πετρελαιοφόρο.