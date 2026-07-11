Απίστευτο: Ο Λουκάκου αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο σε... οκτώ γλώσσες

Το Βέλγιο ξεπέρασε τις προσδοκίες στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και κατάφερε να φτάσει προημιτελικά οπού και αποκλείστηκε από την Ισπανία (2-1).

Ο Ρομέλου Λουκάκου συνέβαλε τα μέγιστα στην καλή πορεία της ομάδας του, καθώς παρόλο που συνήθως ερχόταν από τον πάγκο κατάφερε και ήταν κομβικός σκοράροντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας δυο ασίστ. Πέρα από την αποτελεσματική αγωνιστική του εικόνα, ο επιθετικός της Νάπολι εντυπωσίασε και από το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του Μουντιάλ, μίλησε σε οκτώ γλώσσες με τους δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα ο 33χρονος απαντούσε στους δημοσιογράφους στα Ολλανδικά, τα Γαλλικά, τα Αγγλικά, τα Ισπανικά, τα Ιταλικά, τα Πορτογαλικά, τα Λινγκάλα και τα Σουαχίλι, αναλόγως την γλώσσα που μιλούσε ο κάθε δημοσιογράφος. Έτσι εντυπωσίασε όχι μόνο με το παιχνίδι του, αλλά και με τοι ταλέντο του αυτό, που προϋποθέτει προετοιμασία, εκμάθηση και ευφυία, στοιχεία που φαίνεται πως διαθέτει ο Βέλγος.