Αποχωρεί από την ηγεσία της Google DeepMind ο Ντέμις Χασάμπις - Ο νέος ρόλος που αναλαμβάνει

Σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία του τομέα τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού με τις OpenAI και Anthropic. Ο επικεφαλής της Google DeepMind, Ντέμις Χασάμπις, αποχωρεί από τον εκτελεστικό του ρόλο, ενώ αρκετά κορυφαία στελέχη που συμμετείχαν στην ανάπτυξη του μοντέλου Gemini εγκαταλείπουν επίσης την εταιρεία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εξελίξεις έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Google, καθώς η νέα έκδοση του μοντέλου Gemini δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, παρά το γεγονός ότι η παρουσίασή της αναμενόταν τον Ιούνιο. Η καθυστέρηση έχει εντείνει τις ανησυχίες επενδυτών και αναλυτών ότι η εταιρεία χάνει έδαφος έναντι των βασικών ανταγωνιστών της στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Νέος ρόλος για τον Χασάμπις

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ντέμις Χασάμπις αναλαμβάνει πλέον τον νεοσύστατο ρόλο του επικεφαλής επιστήμονα (Chief Scientist) της Alphabet, ενώ από διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind γίνεται πρόεδρος (Chairman) της εταιρείας.

Σε εσωτερικό σημείωμα προς τους εργαζομένους εξήγησε ότι επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην έρευνα γύρω από την Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη (Artificial General Intelligence - AGI), δηλαδή την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, δήλωσε ότι ο Χασάμπις είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για να διαμορφώσει το μέλλον της AGI, χαρακτηρίζοντας το έργο αυτό κρίσιμο τόσο για την εταιρεία όσο και για την ανθρωπότητα.

Την καθημερινή διοίκηση της Google DeepMind αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα επικεφαλής τεχνολογίας (CTO), Κοράι Καβουκτσούογλου, ο οποίος θα έχει τον τίτλο του ανώτερου αντιπροέδρου, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του αρχιτέκτονα τεχνητής νοημοσύνης της Alphabet.

Αποχωρούν κορυφαίοι ερευνητές

Την ίδια στιγμή, τέσσερις από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της Google στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής λογισμικού, οι Τζεφ Ντιν, Σαντζάι Γκεμαγουάτ, Οριόλ Βινιάλς και Κουόκ Λε, αποχωρούν για να ιδρύσουν τη νεοφυή εταιρεία Discovery Loop.

Η νέα εταιρεία θα επικεντρωθεί στην έρευνα γύρω από τη μηχανική μάθηση, τις επιστήμες και τη μηχανική, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Google και συνεργασία με την υπηρεσία Google Cloud για την παροχή υπολογιστικής ισχύος.

Η Alphabet δεν διευκρίνισε αν οι αλλαγές συνδέονται μεταξύ τους ή τι οδήγησε στις συγκεκριμένες αποφάσεις.

Η μάχη για την πρωτιά στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι αλλαγές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Google προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος μετά την εκρηκτική επιτυχία του ChatGPT. Το 2023 η εταιρεία συγχώνευσε τις ομάδες Google Brain και DeepMind, δημιουργώντας τη Google DeepMind υπό την ηγεσία του Χασάμπις.

Παρότι το μοντέλο Gemini 3, που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2025, θεωρήθηκε ότι πλησίασε τις επιδόσεις των OpenAI και Anthropic, οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο, αλλά και η άνοδος οικονομικότερων κινεζικών μοντέλων ανοικτού κώδικα, έχουν αυξήσει σημαντικά τις πιέσεις προς την Google.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει χάσει και άλλα σημαντικά στελέχη. Ο Νοάμ Σαζέρ αποχώρησε πρόσφατα για την OpenAI, ενώ ο βραβευμένος με Νόμπελ ερευνητής Τζον Τζάμπερ ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στην Anthropic.

Στόχος η αξιοποίηση της AI στην υγεία

Ο Χασάμπις γνωστοποίησε ακόμη ότι θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο και στην Isomorphic Labs, την εταιρεία ανακάλυψης φαρμάκων που ίδρυσε μετά την απόσχισή της από τη DeepMind.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι η σημαντικότερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας.

«Πάντα πίστευα ότι η σημαντικότερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Ήρθε η ώρα η AI να αποδείξει την πραγματική της αξία στον κόσμο και ο καλύτερος τρόπος είναι να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο καρκίνος», σημείωσε.

Ποιος είναι ο Ντέμις Χασάμπις

Ο Ντέμις Χασάμπις είναι Βρετανός επιστήμονας τεχνητής νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας και συνιδρυτής της DeepMind, της εταιρείας που εξαγόρασε η Google το 2014. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες παγκοσμίως στον χώρο της AI και το 2024 τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας για τη συμβολή του στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπουν τη δομή των πρωτεϊνών.

Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1976, έχει ελληνοκυπριακή καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του και κινεζική από την πλευρά της μητέρας του. Από μικρή ηλικία διακρίθηκε ως σκακιστής, ενώ αργότερα σπούδασε Επιστήμη Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και συνέχισε την ακαδημαϊκή του πορεία στη γνωσιακή νευροεπιστήμη.