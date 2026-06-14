Απόκοσμα σύννεφα σκέπασαν τη Νεμπράσκα: Η υπερκυτταρική καταιγίδα που έγινε viral

Ο ουρανός πάνω από τη Νεμπράσκα έμοιαζε για λίγα λεπτά σαν να είχε ανοίξει μια πορτοκαλί πύλη πάνω από τον ορίζοντα. Το φως του ηλιοβασιλέματος έπεφτε πάνω σε μια τεράστια, περιστρεφόμενη μάζα νεφών και το αποτέλεσμα ήταν τόσο εντυπωσιακό, που πολλοί χρήστες των social media δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν ότι δεν πρόκειται για ειδικό εφέ.

Το βίντεο, που διακινείται τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο ως λήψη από το Sidney της Νεμπράσκα, καταγράφει μια υπερκυτταρική καταιγίδα την ώρα που ο ήλιος δύει. Στα πλάνα, τα σύννεφα μοιάζουν να σχηματίζουν ένα τεράστιο «κύμα» στον ουρανό, με σκοτεινές, βαριές στρώσεις να περιστρέφονται πάνω από την πεδιάδα και τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου να βάφουν την ατμόσφαιρα σε κόκκινες, χρυσές και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Η εικόνα είναι θεαματική, αλλά πίσω από την ομορφιά της κρύβεται ένα από τα πιο ισχυρά και επικίνδυνα είδη καταιγίδας.

🌩 An incredible sunset over Nebraska is going viral online



The footage was captured today in Sidney, Nebraska, during a powerful storm.



The photographer managed to capture a massive supercell — one of the rarest and most spectacular types of storm clouds. These systems are… pic.twitter.com/vncuLWH2ZB — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2026

Το βίντεο που έγινε viral

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, η λήψη έγινε στις αρχές Ιουνίου, στη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας στην περιοχή του Sidney.

Το στοιχείο που έκανε το βίντεο να ξεχωρίσει δεν ήταν μόνο το μέγεθος της καταιγίδας, αλλά η στιγμή της καταγραφής. Το ηλιοβασίλεμα λειτούργησε σαν φυσικός προβολέας: φώτισε από χαμηλά τη βάση και τις άκρες των νεφών, έκανε πιο έντονες τις καμπύλες της καταιγίδας και έδωσε στον ουρανό αυτό το σχεδόν απόκοσμο χρώμα που έκανε τους χρήστες να μιλούν για «κινηματογραφικό» σκηνικό.

Σε αρκετά σχόλια, η εικόνα περιγράφεται ως «τρομακτικά όμορφη» - και αυτή είναι ίσως η πιο ακριβής φράση για τέτοια φαινόμενα. Γιατί οι υπερκυτταρικές καταιγίδες είναι πράγματι εντυπωσιακές, αλλά δεν είναι ακίνδυνες.

Τι είναι η υπερκυτταρική καταιγίδα

Η υπερκυτταρική καταιγίδα, ή supercell, είναι ένα από τα πιο οργανωμένα και ισχυρά είδη καταιγίδας. Δεν πρόκειται για έναν απλό καλοκαιρινό μπόρα ή για μια συνηθισμένη καταιγίδα που περνά γρήγορα.



Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι διαθέτει έναν βαθύ και επίμονο περιστρεφόμενο ανοδικό ρεύμα αέρα, το οποίο οι μετεωρολόγοι ονομάζουν μεσοκυκλώνα. Με απλά λόγια, στο εσωτερικό της καταιγίδας υπάρχει μια τεράστια «στήλη» αέρα που ανεβαίνει και ταυτόχρονα περιστρέφεται.



Αυτή η περιστροφή είναι που κάνει τις supercells τόσο ιδιαίτερες. Τους επιτρέπει να διατηρούνται για πολλή ώρα, να οργανώνονται καλύτερα από άλλες καταιγίδες και, όταν οι συνθήκες το ευνοούν, να παράγουν ακραία φαινόμενα.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνες

Οι υπερκυτταρικές καταιγίδες συνδέονται με ορισμένα από τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα: ισχυρούς ανέμους, χαλάζι, πολύ έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανεμοστρόβιλους.

Δεν σημαίνει ότι κάθε supercell θα δώσει ανεμοστρόβιλο. Σημαίνει, όμως, ότι οι πιο ισχυροί και καταστροφικοί ανεμοστρόβιλοι συνδέονται συχνά με τέτοιου τύπου καταιγίδες. Γι' αυτό και οι μετεωρολόγοι τις παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή στα ραντάρ, ειδικά όταν εντοπίζεται οργανωμένη περιστροφή μέσα στο σύστημα.

Οι supercells εμφανίζονται συχνά στις Μεγάλες Πεδιάδες των ΗΠΑ, μια περιοχή όπου θερμός και υγρός αέρας μπορεί να συναντήσει ψυχρότερα και ξηρότερα αέρια στρώματα, ενώ οι άνεμοι αλλάζουν ταχύτητα και διεύθυνση με το ύψος. Αυτό το τελευταίο, η λεγόμενη κατακόρυφη διάτμηση του ανέμου, είναι κρίσιμο για να αρχίσει να περιστρέφεται το ανοδικό ρεύμα.

Γιατί το ηλιοβασίλεμα τις κάνει να μοιάζουν εξωπραγματικές

Το viral βίντεο από τη Νεμπράσκα δεν τράβηξε την προσοχή μόνο επειδή δείχνει μια μεγάλη καταιγίδα. Τράβηξε την προσοχή γιατί η καταιγίδα καταγράφηκε στη σωστή στιγμή: λίγο πριν χαθεί το φως.

Όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά, οι ακτίνες του περνούν μέσα από μεγαλύτερο κομμάτι της ατμόσφαιρας. Το μπλε φως διασκορπίζεται πιο εύκολα, ενώ οι πιο θερμές αποχρώσεις - κόκκινο, πορτοκαλί, χρυσό - κυριαρχούν. Όταν αυτό το φως χτυπά πάνω σε μια τεράστια καταιγιδοφόρα μάζα, οι αντιθέσεις γίνονται πιο δραματικές.

Η βάση της καταιγίδας φαίνεται σκοτεινή και απειλητική, ενώ τα ανώτερα στρώματα φωτίζονται σαν να έχουν πάρει φωτιά. Έτσι δημιουργείται αυτό το «mothership» αποτέλεσμα, όπως συχνά το αποκαλούν οι κυνηγοί καταιγίδων (storm chasers), επειδή το σύννεφο μοιάζει με γιγαντιαίο ιπτάμενο αντικείμενο πάνω από τον ορίζοντα.