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Για περισσότερους από τέσσερις αιώνες, το διατλαντικό δουλεμπόριο μετέφερε εκατομμύρια ανθρώπους από την Αφρική προς την Αμερική. Στην καρδιά αυτής της τεράστιας ιστορικής μηχανής, όμως, υπήρξε μια σπάνια εξαίρεση.

Από τις αρχές του 16ου αιώνα, οι ακτές της Δυτικής Αφρικής μετατράπηκαν σε έναν από τους βασικούς κόμβους του παγκόσμιου εμπορίου ανθρώπων. Ευρωπαϊκά πλοία έφταναν με εμπορεύματα και επέστρεφαν με αιχμαλώτους που προορίζονταν για τις φυτείες της Αμερικής.

Η περιοχή που σήμερα είναι η Γκάνα αποτέλεσε κεντρικό σημείο αυτής της διαδρομής. Η Ελμίνα, το Cape Coast και το Anomabo έγιναν ονόματα συνδεδεμένα με τη μαζική εξαγωγή ανθρώπων. Μόνο από το Anomabo εκτιμάται ότι πέρασαν πάνω από 168.000 άνθρωποι στον 18ο αιώνα, ενώ από το Cape Coast περισσότεροι από 100.000.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σχεδόν κάθε παράκτιο βασίλειο συνδέθηκε, άμεσα ή έμμεσα, με το δουλεμπόριο. Όχι όμως όλα.

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Η πόλη που δεν ακολούθησε τους γείτονές της

Στο νοτιοδυτικό άκρο της σημερινής Γκάνας, κοντά στα σύνορα με την Ακτή Ελεφαντοστού, βρισκόταν το βασίλειο της Απολλώνιας.

Ενώ οι γειτονικές περιοχές εξελίσσονταν σε εμπορικά κέντρα εξαγωγής σκλάβων, η Απολλώνια εμφανίζεται στις ιστορικές καταγραφές ως μια εντυπωσιακή εξαίρεση. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μόλις 352 ανθρώπους που εξήχθησαν από την περιοχή σε διάστημα αιώνων, ένας αριθμός σχεδόν αμελητέος σε σύγκριση με τα χιλιάδες που έφευγαν από γειτονικά λιμάνια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η περιοχή ήταν αποκομμένη από το σύστημα. Σημαίνει όμως ότι δεν έγινε ποτέ βασικός του κρίκος.

Ο όρκος που προστάτευε τους κατοίκους

Η εξήγηση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και θεσμική.

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές και προφορικές παραδόσεις, στην Απολλώνια υπήρχε ένας ιερός όρκος, γνωστός ως amonle. Πρόκειται για ένα πολιτικο-θρησκευτικό σύστημα που απαγόρευε την πώληση των ίδιων των κατοίκων του βασιλείου, αλλά και των ανθρώπων που είχαν βρει καταφύγιο στην περιοχή.

Η παραβίασή του δεν αντιμετωπιζόταν απλώς ως πολιτικό έγκλημα, αλλά ως πνευματική καταδίκη. Αυτό δημιούργησε ένα ισχυρό φρένο στη δημιουργία οργανωμένης αγοράς ανθρώπων κάτι που διαφοροποιούσε ριζικά την Απολλώνια από τα γειτονικά της λιμάνια.

Μια χαμένη εξαίρεση στην ιστορία

Η Απολλώνια δεν ήταν μια «ουτοπία». Η δουλεία υπήρχε και στο εσωτερικό της, όπως σε πολλές κοινωνίες της προαποικιακής Αφρικής.

Ωστόσο, σε σύγκριση με το μέγεθος και την ένταση του διατλαντικού δουλεμπορίου γύρω της, η συμμετοχή της ήταν ελάχιστη. Αυτό την καθιστά μια σπάνια ιστορική εξαίρεση μέσα σε ένα παγκόσμιο σύστημα που βασιζόταν στη βία και στην εμπορευματοποίηση ανθρώπων, αναφέρει δημοσίευμα του The Conversation.

Σήμερα, η ιστορία της λειτουργεί περισσότερο ως υπενθύμιση παρά ως αφήγηση εξιδανίκευσης: ότι ακόμη και στα πιο σκληρά οικονομικά συστήματα, υπήρχαν τοπικές κοινωνίες που χαράσσουν διαφορετικές γραμμές.

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Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό

Η περίπτωση της Απολλώνιας αποκτά νέο ενδιαφέρον στο πλαίσιο των σύγχρονων συζητήσεων για ιστορική μνήμη και αποζημιώσεις.

Από την περιοχή γνωρίζουμε ότι 352 άνθρωποι οδηγήθηκαν στο δουλεμπόριο, αλλά όχι ποιοι ήταν, ούτε από πού προέρχονταν με ακρίβεια. Αυτή η ασάφεια δημιουργεί ένα δύσκολο ιστορικό και ηθικό ερώτημα: πώς αποδίδεται δικαιοσύνη όταν τα ίχνη των θυμάτων έχουν χαθεί;

Η Απολλώνια δεν αλλάζει την ιστορία του δουλεμπορίου. Αλλά δείχνει ότι ακόμη και μέσα σε ένα από τα πιο σκοτεινά και παγκοσμιοποιημένα συστήματα της ιστορίας, υπήρχαν εξαιρέσεις που δεν χωρούν εύκολα στις απλές αφηγήσεις.