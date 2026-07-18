Απόστολος Γκλέτσος: «Καμιά φορά δεν εκτιμάμε από την αρχή αυτό που έχουμε»

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε για την επανασύνδεσή του με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη, αλλά και τη συντροφικότητα που θέλει στη ζωή του.

«Πιστεύω πολύ στην τύχη και στη συγκυρία. Καμιά φορά δεν εκτιμάμε απ’ την αρχή κάτι που έχουμε. Κάνουμε λάθη αλλά όταν το λάθος δεν είναι τόσο τραγικό που διορθώνεται, μπορούμε να ζητήσουμε δεύτερη ευκαιρία. Δεν ήταν κάτι τραγικό και δεν ήταν και μόνο δικό μου, έτσι; Ήταν και από τις δύο πλευρές. Μια ασυνεννοησία, μια κακή στιγμή, κάπου δεν συντονιστήκαμε καλά», αποκάλυψε στην εκπομπή «Ζω καλά».

«Ο έρωτας μου προσφέρει πολλά πράγματα»

«Η επανασύνδεση δεν έγινε του στιλ έλα να το πιάσουμε εκεί που το αφήσαμε. Η επανασύνδεση έγινε αφού συζητήσαμε, όχι μία συζήτηση, αρκετές συζητήσεις, για να καταλάβουμε τι δεν λειτούργησε. Δηλαδή έγινε με επιστημονικό, με τεχνοκρατικό τρόπο πρώτα και μετά λειτούργησε το αίσθημα, το συναίσθημα και όλα τα υπόλοιπα».

Ο έρωτας μου προσφέρει πολλά πράγματα. Αυτή τη συντροφικότητα που την είχα ανάγκη πάρα πολύ στη ζωή μου, έναν άνθρωπο δίπλα μου που τον αγαπώ και που περνάω μαζί του καταπληκτικά».