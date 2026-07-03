Αθηνά Ωνάση: Νέα προδοσία και δικαστική διαμάχη εκατομμυρίων με τον «βασιλιά» της ιππασίας

Μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές επενδύσεις της Αθηνάς Ωνάση έχει εξελιχθεί σε μια σκληρή δικαστική αντιπαράθεση στην Ολλανδία.

Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση βρίσκεται πλέον απέναντι στον άλλοτε στενό συνεργάτη και φίλο της, τον Ολλανδό επιχειρηματία Γιαν Τοπς, σε μια διαμάχη που αφορά τη διοίκηση και τη διαφάνεια του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού ιππασίας Global Champions Tour & League.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επένδυση των 63 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε το 2022 η εταιρεία συμμετοχών της Ωνάση, Corvallis S.A., αποκτώντας το 25% της διοργάνωσης.

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Γιατί προσέφυγε στη Δικαιοσύνη



Η πλευρά της Αθηνάς Ωνάση υποστηρίζει ότι, παρά τη σημαντική μετοχική της παρουσία, δεν έχει πλήρη εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία και τη λειτουργία της εταιρείας.

Σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα, ζητά να εξεταστούν όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι κρίσιμες πληροφορίες δεν κοινοποιούνται στους μετόχους, ενώ εγείρονται ερωτήματα για τη διαχείριση της εταιρείας.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγηθεί στο Επιχειρηματικό Επιμελητήριο του Άμστερνταμ, το οποίο πρότεινε τη λύση της διαμεσολάβησης, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται διατεθειμένες να επιχειρήσουν εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Οι υποσχέσεις για μεγάλα κέρδη και η απογοήτευση



Όταν η Ωνάση επένδυσε στο Global Champions Tour, οι προοπτικές ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται ολλανδικά μέσα, η διοίκηση εκτιμούσε ότι η εταιρεία θα εμφάνιζε σημαντική κερδοφορία μέχρι το 2023. Αντί όμως για τα αναμενόμενα κέρδη, η εταιρεία κατέγραψε ζημιές, ενώ οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές επιδεινώθηκαν.

Η πλευρά του Γιαν Τοπς αποδίδει μέρος της σύγκρουσης σε προσωπικές διαφορές, κάτι που η πλευρά της Ωνάση δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια.

Στο μικροσκόπιο και τα οικονομικά της εταιρείας



Ένα ακόμη σημείο τριβής αφορά τα λειτουργικά έξοδα της διοίκησης.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η Ωνάση αμφισβητεί, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονται συγκεκριμένες δαπάνες, όπως τα έξοδα μετακινήσεων συμβούλων της εταιρείας, τα οποία προβλεπόταν να φτάνουν έως τις 300.000 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, φέρεται να επιχείρησε να πουλήσει το ποσοστό της, όμως ενδιαφερόμενος επενδυτής αποχώρησε, καθώς δεν είχε επαρκή εικόνα για τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αξία του ποσοστού της σήμερα εκτιμάται χαμηλότερη από τα 63 εκατ. ευρώ που είχε καταβάλει αρχικά.



Στο κάδρο και η πρώην δικηγόρος της



Την ίδια ώρα, η Αθηνά Ωνάση έχει κινηθεί νομικά και κατά της πρώην δικηγόρου της.

Υποστηρίζει ότι, αφού χειριζόταν επί χρόνια τις προσωπικές και επιχειρηματικές της υποθέσεις, μετακινήθηκε στην εταιρεία του Γιαν Τοπς, δημιουργώντας -κατά την πλευρά της- σοβαρό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς είχε γνώση ευαίσθητων οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών.

Η υπόθεση εξετάζεται και από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ολλανδίας.

Η Corvallis και η κληρονομιά του ονόματος Ωνάση



Η επένδυση πραγματοποιήθηκε μέσω της Corvallis S.A., της εταιρείας συμμετοχών μέσω της οποίας η Αθηνά Ωνάση διαχειρίζεται μέρος των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Το όνομα Corvallis παραπέμπει ιστορικά και στη ναυτιλιακή αυτοκρατορία του Αριστοτέλη Ωνάση, καθώς εταιρεία με αντίστοιχη ονομασία περιλαμβανόταν στις υπεράκτιες επιχειρήσεις του Έλληνα μεγιστάνα, αν και πρόκειται για διαφορετική νομική οντότητα.

Η έκβαση της δικαστικής διαμάχης αναμένεται να κρίνει όχι μόνο το μέλλον της επένδυσης της Αθηνάς Ωνάση στον κορυφαίο θεσμό της παγκόσμιας ιππασίας, αλλά και τις σχέσεις της με έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς εταίρους που είχε τα τελευταία χρόνια.