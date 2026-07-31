Αυτά είναι τα 50 κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο - Σε ποιά θέση βρίσκεται η Stoiximan Super League

Η Stoiximan Super League έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και σίγουρα πλέον θεωρείται ένα πρωτάθλημα με καλύτερο αγωνιστικό επίπεδο από ότι θεωρούταν στο παρελθόν.

Το γεγονός ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δείχνουν την αξία τους στο εξωτερικό και οι ελληνικές ομάδες αναπτύσσονται και κάνουν καλές πορείες στην Ευρώπη, σίγουρα όλα αυτά, έχουν παίξει τον ρόλο τους στην άνοδο της δυναμικότητας των ομάδων και του πρωταθλήματος γενικότερα.

Η βρετανική ιστοσελίδα «The Touchline» κοινοποίησε την λίστα των 50 δυνατότερων πρωταθλημάτων στον κόσμο βάση δυναμικότητας των ομάδων. Στην πρώτη θέση βρίσκεται προφανώς η Premier League, ενώ ακριβώς από πίσω της βρίσκονται η La Liga και η Bundesliga. Η Serie A, η οποία έχει χάσει την αίγλη της τα τελευταία χρόνια καθώς το επίπεδο των ομάδων έχει πέσει, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας. Η Stoiximan Super League βρίσκεται στην 30η θέση των κουφαίων και δυνατότερων πρωταθλημάτων του κόσμου. Πάντως η πορεία και η άνοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα δίνει αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια και για την λίγκα αλλά και για την εθνική ομάδα.