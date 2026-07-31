Γνώριμος ο διαιτητής του Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Η αρνητική παράδοση με τον Σάντσεθ

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για την πρώτη «μάχη» με τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και η UEFA γνωστοποίησε τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης (4/8, 21:00), με τον Ισπανό Χοσέ Μαρία Σάντσεθ να ορίζεται ως πρώτος διαιτητής. Βοηθοί του θα είναι οι Ραούλ Καμπανιέρα και Χουάν Λόπεθ Μιρ, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα.

Στο VAR θα βρίσκεται ο επίσης Ισπανός Σέσαρ Σότο Γράδο, με τον Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ να έχει τον ρόλο του βοηθού VAR.

Χωρίς νίκη ο Ολυμπιακός με τον Σάντσεθ

Ο Σάντσεθ μόνο άγνωστος δεν είναι στα μέρη μας, αφού την περασμένη σεζόν είχε διευθύνει δύο αναμετρήσεις της Stoiximan Super League. Ο Ισπανός σφύριξε το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play Off, όπως επίσης και την αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας ανάμεσα στις δύο ομάδες, το οποίο είχε επίσης λήξει ισόπαλο δίχως σκορ (0-0).

Συνολικά ο Σάντσεθ έχει βρεθεί τέσσερεις φορές στον δρόμο του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να μετρούν ισάριθμες ισοπαλίες σε αυτά τα παιχνίδια! Εκτός των δύο περσινών αγώνων, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κολλήσει στην ισοπαλία με τον Απόλλωνα Λεμεσού το 2022 (1-1) για τα προκριματικά του Europa League, ενώ το πρώτο ματς που ο Ισπανός είχε διευθύνει ήταν πάλι απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε ένα ισόπαλο 1-1 το 2019 για την 12 αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος!