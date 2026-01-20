Αυτό είναι το σχέδιο που φιλοδοξεί να απογειώσει το κρητικό τυρί

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε τον «οδικό χάρτη» για την αναγέννηση της κρητικής τυροκομίας. Όπως τονίζεται, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση που αφορά τον κλάδο της τυροκομίας στο νησί. Ένα πρόγραμμα που υλοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο της τυροκομίας και της κτηνοτροφίας.

Είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο ένα τόσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την τυροκομία, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας: από τον κτηνοτρόφο και την παραγωγή γάλακτος, έως το τυροκομείο, την πιστοποίηση, το όνομα (brand name) και την πρόσβαση στις αγορές.

Τα οφέλη για την κρητική τυροκομία

Το πρόγραμμα απαντά στις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος, όπως τα αυξημένα κόστη και η μείωση της κατανάλωσης, προσφέροντας:

Χαρτογράφηση κόστους και ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιστημονική τεκμηρίωση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των προϊόντων.

Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας και σύγχρονου ψηφιακού υλικού προβολής.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς ως στοιχείου branding.

Παράλληλα, το έργο στοχεύει στη στήριξη της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τη συγκράτηση της παραγωγής στην Κρήτη και τη σύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό.

ΦΩΤΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κρήτης 2021–2025, με συνολικό προϋπολογισμό 120.000 ευρώ, και υλοποιείται από την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε.). Η υλοποίησή του εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και στηρίχθηκε από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος αναγνώρισε την ανάγκη για μια συντονισμένη και μακροπρόθεσμη απάντηση στις προκλήσεις του κλάδου.