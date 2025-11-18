Αυτό το τυρί στέφθηκε «βασιλιάς» για το 2025 - «Είναι μοναδικό, διαφέρει από τα υπόλοιπα»

Το ελβετικό Gruyère (γραβιέρα) στέφθηκε «βασιλιάς» των τυριών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για το 2025 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Βέρνη της Ελβετίας και στο οποίο συμμετείχαν 5,244 παραγωγοί απ' όλον τον κόσμο.

Έτσι λοιπόν, ύστερα από εβδομάδες δοκιμασιών, το 18μηνης ωρίμανσης Vorderfultigen Spezial, που παράγεται από την Bergkäserei Vorderfultigen, κατέκτησε τον τίτλο στα World Cheese Awards.

Το βραβευμένο τυρί παράγεται σε ένα ορεινό γαλακτοκομείο στην περιοχή Gantrisch, πριν από τις Άλπεις, ακριβώς νότια της Βέρνης.

Ο κριτής του μεγάλου τελικού, Πέρι Γουέικμαν, δήλωσε πως πρόκειται για «το είδος του τυριού που θα έκανε τους ανθρώπους να ενθουσιαστούν με το τυρί». «Είναι ένα μεγάλο, παλαιωμένο τυρί, συμβαίνουν πολλά στην παλέτα σου όταν το δοκιμάζεις. Η υφή του είναι υπέροχη: είναι σαν πυριτόλιθος όταν το σπας. Τα κρυσταλλικά στοιχεία μέσα του είναι τόσο ντελικάτα», είπε.

«Είναι μοναδικό. Διαφέρει πραγματικά από τα υπόλοιπα και έχει αντίκτυπο» προσέθεσε.

Το τρίπτυχο της επιτυχίας: εμφάνιση, μυρωδιά, γεύση

Απλωμένα σε ατελείωτα τραπέζια καλυμμένα με λευκά τραπεζομάντιλα, τα 5.244 διαφορετικά τυριά γεύτηκε και έκρινε μια διεθνής κριτική επιτροπή 265 ειδικών.

«Πρώτα απ’ όλα εξετάζουμε την οπτική εμφάνιση του τυριού: πώς φαίνεται από μέσα και από έξω», δήλωσε στο AFP ο Πολωνός τυροκόμος Κούμπα Μαζιάρκτσικ, ένας από τους κριτές του τελικού. Το δεύτερο βήμα «είναι η μύτη: όλα τα αρώματα που μας δίνει το τυρί». Και στη συνέχεια έρχεται η γεύση.

Οι κριτές έκαναν μια αρχική επιλογή των πιο ξεχωριστών τυριών, ακολούθησε μια δεύτερη φάση και, τελικά, η αξιολόγηση από μια «επιτροπή» κριτών από 14 χώρες. «Το τυρί πρέπει να αντικατοπτρίζει το terroir του. Πρέπει να είναι ισορροπημένο ως προς τη γεύση, το άρωμα και την επίγευση», δήλωσε ο Γάλλος κριτής Laurent Dubois.

«Δεν πρέπει να είναι υπερβολικά παλαιωμένο ούτε υπερβολικά νέο. Όλα είναι θέμα αρμονίας και ισχύει αυτό και για το τυρί. Γι’ αυτό τα καλύτερα τυριά είναι συχνά εκείνα με μακρά παράδοση», πρόσθεσε.

Τα βραβεία θεσπίστηκαν «για να υπενθυμίσουν στον κόσμο ότι το μικρό μπορεί να είναι όμορφο στην τυροκομία». Τα World Cheese Awards του επόμενου έτους θα πραγματοποιηθούν στην Κόρδοβα της Ισπανίας.