Χαλάνδρι: Εργαστήριο ντόπινγκ «κρυβόταν» σε υπόγειο φαρμακείου - 14 συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 14 μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος.

Φαρμακείο - εργαστήριο χωρίς άδεια ΕΟΦ

Ως αρχηγικό μέλος φέρεται 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, ο οποίος φέρεται να είχε εγκαταστήσει στον υπόγειο χώρο του πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό παραγωγής φαρμάκων, χωρίς άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και χωρίς τήρηση των κανόνων καλής παραγωγής.

ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024 τα μέλη είχαν συγκροτήσει οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Περίπου 10 μέλη εργάζονταν στην παραγωγή (μεταξύ αυτών και επιστήμονες, όπως βιολόγοι). Τα σκευάσματα διακινούνταν μέσω φαρμακείου ή χονδρικής σε εταιρεία αλλοδαπού 26 ετών χωρίς άδεια. Η προώθηση γινόταν μέσω ιστοσελίδων. Οι αποστολές εμφανίζονταν ως «συμπληρώματα διατροφής» ή προϊόντα ευεξίας. Η διανομή γινόταν δια ζώσης ή με αποστολές δεμάτων

Μεταξύ των προϊόντων που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονταν:

Σκευάσματα για αδυνάτισμα

Φάρμακα για στυτική δυσλειτουργία

Ουσίες φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ)

Ουσίες σε ερευνητικό στάδιο

Πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης

Πλαστά σκευάσματα επώνυμων εταιρειών

Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για την υγεία.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι

Η εξάρθρωση έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στο Χαλάνδρι Αττικής, με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. και τη συνεργασία του Ε.Ο.Φ., καθώς και τη συνδρομή ειδικών αστυνομικών δυνάμεων.

Κατασχέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ

Κατά τις έρευνες σε οικία, φαρμακείο και εταιρεία κατασχέθηκαν:

40.856 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ

13 κιλά πρώτης ύλης

Έτοιμα προς αποστολή δέματα

47.320 ευρώ σε μετρητά

Υλικό συσκευασίας (φιαλίδια, ετικέτες, καπάκια)

Ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής

Από την έρευνα προκύπτει ότι είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές σε όλη την Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού

Η αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ, ενώ τα παράνομα έσοδα υπολογίζονται σε πάνω από 1.000.000 ευρώ.