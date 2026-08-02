Χαλκιδική: Βυθίστηκε λέμβος με πέντε τουρίστες στη Σίβηρη - Βγήκαν κολυμπώντας στην ακτή

Περιπέτεια στη θάλασσα για πέντε Ρουμάνους τουρίστες στη Χαλκιδική, όταν η μηχανοκίνητη λέμβος στην οποία επέβαιναν βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στον δήμο Κασσάνδρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, με τους πέντε επιβάτες να καταφέρνουν να βγουν στην ακτή κολυμπώντας, καθώς η στεριά βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Για τη βύθιση της λέμβου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών, ενώ άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού με περιπολικό όχημα.

Οι πέντε επιβάτες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζονταν διακομιδή σε νοσοκομείο, αναφέρει το voria.gr.

Η λέμβος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στη στεριά με μέριμνα του ιδιοκτήτη της, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Από τη βύθιση της λέμβου δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.