Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός για γονική αρπαγή δύο ανήλικων κοριτσιών

Συναγερμό σήμανε το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς από τις 24 Ιουλίου αγνοούνται δύο ανήλικα κορίτσια, τα οποία απήχθησαν από τη μητέρα τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η μητέρα προέβη σε αρπαγή των ανήλικων, Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών από την περιοχή της Γλυφάδας και έκτοτε αγνοούνται.

🚨AMBER ALERT - ΓΟΝΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ, 9 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 9 ΕΤΩΝ



Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε 📞116000https://t.co/TReOh9APnw pic.twitter.com/A40riT4oSl — Amber Alert Hellas | Greece (@Amber_Alert_GR) July 31, 2026

Η Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.



Η Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.