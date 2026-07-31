Ελλάδα Χαμόγελο του Παιδιού Αρπαγή Ανηλίκου Γλυφάδα

Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός για γονική αρπαγή δύο ανήλικων κοριτσιών

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Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Συναγερμό σήμανε το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς από τις 24 Ιουλίου αγνοούνται δύο ανήλικα κορίτσια, τα οποία απήχθησαν από τη μητέρα τους. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η μητέρα προέβη σε αρπαγή των ανήλικων, Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών από την περιοχή της Γλυφάδας και έκτοτε αγνοούνται.

Η Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Η Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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Ελλάδα Χαμόγελο του Παιδιού Αρπαγή Ανηλίκου Γλυφάδα

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