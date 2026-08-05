«Χαμός» μεταξύ Νεϊμάρ και οπαδών της Ρέμο μετά την πρόκριση της Σάντος, τον περίμεναν στην φυσούνα

Η Σάντος επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Ρέμο, (0-0 πρώτος αγώνας) και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας.

Ωστόσο, μετά τη λήξη του αγώνα τα βλέμματα όλων στράφηκαν στα επεισόδια μεταξύ οπαδών της Σάντος και του Νεϊμάρ.

Οι σχέσεις των οπαδών της Ρέμο με τη Σάντος είναι εδώ και χρόνια έντονες, έτσι οι φίλαθλοι των γηπεδούχων να δημιούργησαν εχθρική ατμόσφαιρα από την πρώτη στιγμή.

Clima hostil na chegada da delegação do Santos no Estádio Mangueirão!



📽️gabriel_liratv pic.twitter.com/QWXY0uOUFo — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 4, 2026

Στην αναμέτρηση τώρα, ο Νεϊμάρ είχε καθοριστική συμβολή στην πρόκριση, καθώς με την ασίστ του ο Ρόνι πέτυχε στο 74ο λεπτό το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Ήδη από την προθέρμανση, οι φίλοι της Ρέμο είχαν βάλει στο στόχαστρο τον Βραζιλιάνο σταρ, με τον ίδιο να απαντά αρχικά με χαμόγελα, χαιρετισμούς και φιλάκια.

Torcida do Remo no Mangueirão: "Ei, Neymar, vai tomar no c..."



Neymar:



📽️@vaipedrolopes pic.twitter.com/tQSBhaUgQg — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

Η λεκτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε και μετά το τέλος του αγώνα. Ο Νεϊμάρ απάντησε ξανά στις αποδοκιμασίες των οπαδών, στέλνοντας ειρωνικά φιλάκια προς την εξέδρα κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ λίγο αργότερα, στη μικτή ζώνη, πανηγύριζε χοροπηδώντας και φωνάζοντας “Αποκλειστήκατε“, προκαλώντας νέα ένταση και ανταλλαγή βαριών εκφράσεων τόσο με τους αντίπαλους οπαδούς που τον περίμεναν στα αποδυτήρια, αλλά και με το staff της Ρέμο.

الاسطورة نيمار مع جماهير ريمو بعد نهاية المباراة 😘 pic.twitter.com/3fIHUZKVJc — Team Neymar (@TeamNey10) August 5, 2026

Após o apito final da partida contra o Remo, Neymar provocou dirigentes e torcedores do time paraense que estava na zona mista do Estádio Mangueirão.



"Eliminado! Eliminado!"



📽️ Gols Norte pic.twitter.com/l3dkgeJS40 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

Στο τέλος, ο πρόεδρος της Ρέμο τον χαρακτήρισε “κλόουν” και στη συνέχεια πρόσθεσε: “Αυτός ο άχρηστος Νεϊμάρ, που τον έχουν κάνει είδωλο ένα σωρό παιδιά, ήρθε εδώ να κάνει το σόου του και στο τέλος να προκαλέσει“.