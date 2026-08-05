«Χαμός» μεταξύ Νεϊμάρ και οπαδών της Ρέμο μετά την πρόκριση της Σάντος, τον περίμεναν στην φυσούνα
Ο Νεϊμάρ δεν κρατήθηκε και απάντησε στις προκλήσεις των οπαδών μετά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Βραζιλίας.
Η Σάντος επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Ρέμο, (0-0 πρώτος αγώνας) και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας.
Ωστόσο, μετά τη λήξη του αγώνα τα βλέμματα όλων στράφηκαν στα επεισόδια μεταξύ οπαδών της Σάντος και του Νεϊμάρ.
Οι σχέσεις των οπαδών της Ρέμο με τη Σάντος είναι εδώ και χρόνια έντονες, έτσι οι φίλαθλοι των γηπεδούχων να δημιούργησαν εχθρική ατμόσφαιρα από την πρώτη στιγμή.
Στην αναμέτρηση τώρα, ο Νεϊμάρ είχε καθοριστική συμβολή στην πρόκριση, καθώς με την ασίστ του ο Ρόνι πέτυχε στο 74ο λεπτό το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Ήδη από την προθέρμανση, οι φίλοι της Ρέμο είχαν βάλει στο στόχαστρο τον Βραζιλιάνο σταρ, με τον ίδιο να απαντά αρχικά με χαμόγελα, χαιρετισμούς και φιλάκια.
Η λεκτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε και μετά το τέλος του αγώνα. Ο Νεϊμάρ απάντησε ξανά στις αποδοκιμασίες των οπαδών, στέλνοντας ειρωνικά φιλάκια προς την εξέδρα κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ λίγο αργότερα, στη μικτή ζώνη, πανηγύριζε χοροπηδώντας και φωνάζοντας “Αποκλειστήκατε“, προκαλώντας νέα ένταση και ανταλλαγή βαριών εκφράσεων τόσο με τους αντίπαλους οπαδούς που τον περίμεναν στα αποδυτήρια, αλλά και με το staff της Ρέμο.
Στο τέλος, ο πρόεδρος της Ρέμο τον χαρακτήρισε “κλόουν” και στη συνέχεια πρόσθεσε: “Αυτός ο άχρηστος Νεϊμάρ, που τον έχουν κάνει είδωλο ένα σωρό παιδιά, ήρθε εδώ να κάνει το σόου του και στο τέλος να προκαλέσει“.