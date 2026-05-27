Χανιά: Νεκρός επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο - Σε εξέλιξη έρευνα

Τραγωδία σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο που βρισκόταν στην περιοχή των Χανίων, καθώς ένας 69χρονος Αμερικανός επιβάτης εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του πλοίου, το οποίο φέρει σημαία Μάλτας.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, αναφέρει το neakriti.gr.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνα από το Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τον θάνατο του επιβάτη.