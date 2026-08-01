Χανιά: Σουηδός τουρίστας κατέρρευσε και πέθανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την πτήση του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στα Χανιά, όταν ένας 61χρονος τουρίστας από τη Σουηδία έχασε τη ζωή του λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής του.

Ο 61χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με το Cretalive, είχε ολοκληρώσει τις διακοπές του στην Κρήτη, βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, περιμένοντας να επιβιβαστεί σε πτήση τσάρτερ με προορισμό τη Στοκχόλμη.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στους υπόλοιπους επιβάτες.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό του αεροδρομίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ καταβλήθηκαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 61χρονος δεν ανταποκρίθηκε.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.