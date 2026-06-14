Χριστίνα Παππά: «Όταν με αντίκρισε ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, με ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα»

Η Χριστίνα Παππά ετοιμάζεται να κλείσει τα 57 της χρόνια και αποκαλύπτει τον μεγάλο έρωτα που έτυχε στη ζωή της. «Όταν ήμουν 17-18 χρόνων, είχα δηλώσει συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό του περιοδικού Ντομινό, όπου βγήκα πρώτη. Το βραβείο ήταν ένα ταξίδι στο Παρίσι και μία εμφάνιση, ουσιαστικά ένα πέρασμα, σε μία γαλλική ταινία όπου έπαιζαν ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ και ο Πιέρ Ρισάρ.

Πήγα τότε στη Γαλλία και όταν με αντίκρισε ο Ντεπαρντιέ, με ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα. Εκείνος δεν μιλούσε αγγλικά και εγώ δεν μιλούσα γαλλικά. Η εταιρία του μου είχε προτείνει να μείνω και να μου κάνουν συμβόλαιο, αλλά δεν μπορούσα. Είχα ήδη τον γιο μου ενός έτους στην Ελλάδα», εξομολογήθηκε στο περιοδικό ΟΚ.

Έρωτας στην… ξαπλώστρα

«Τη δεδομένη στιγμή της ζωής μου, ο έρωτας μου είναι τελείως αδιάφορος, αλλά θα ήθελα να ερωτευτώ. Μου λείπει ο έρωτας. Τις προάλλες ήμουν στην παραλία και έβλεπα ένα ζευγάρι που ήταν συνεχώς αγκαλιά, και τους ζήλευα, με την καλή έννοια. Θα μου άρεσε να έχω πλάι μου έναν άνθρωπο τρυφερό και να είμαστε αγκαλιασμένοι στην ίδια ξαπλώστρα, όπως το ζευγάρι που είδα».