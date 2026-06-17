Χριστίνα Παππά: «Δεν θέλω σεξ, δεν είμαι ερωτευμένη και δεν θα ξαναπαντρευόμουν»

Η Χριστίνα Παππά δηλώνει ότι δεν είναι ερωτευμένη και ότι δεν θέλει σεξ, αποκαλύπτει ότι δεν μιλάει με τον πρώην σύζυγό της Κλαούντιο Κολντεμπέλα και εξηγεί πώς έχασε 11 κιλά.

«Δεν είμαι ερωτευμένη. Δεν προλαβαίνω λόγω δουλειάς. Είναι πολύ ωραίος ο έρωτας αλλά για εμένα είναι και αυτοκαταστροφικός. Χάνομαι, δεν έχω μυαλό για δουλειά, δεν έχω μυαλό για τίποτα. Όταν ερωτεύομαι είμαι πολύ εκεί. Γι' αυτό δεν θέλω να ερωτευτώ. Είμαι μια χαρά έτσι. Και ποιος ο λόγος να ερωτευτώ;» αναρωτιέται.



Και συνέχισε στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό»: «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, όχι, κάθετα, όχι. Το σεξ ξέχασέ το. Δεν θέλω σεξ. Είναι γυναίκες, σε μια περίοδο… που εγώ δε ντρέπομαι να το πω, είναι ένα πράγμα το οποίο οι γυναίκες πρέπει να το λέμε. Όταν μία γυναίκα μπει σε εμμηνόπαυση ή θέλει πολύ σεξ, ή δεν θέλει πολύ σεξ. Εγώ λοιπόν ανήκω στην κατηγορία που δεν θέλω καθόλου. Είμαι της παρέας, μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, είμαι της συντροφικότητας. Δεν λέω και όχι αλλά δεν είναι όπως όταν ήμουν μικρή που ζούσα με το σεξ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και νομίζω ότι κάθε δεκαετία που αλλάζει 30, 40, 50, γίνονται και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μας, διαφορετικές σκέψεις».

Μίλησε όμως και για τον πρώην σύζυγό της Κλαούντιο Κολντεμπέλα: «Δεν ξέρω τι κάνει, δεν έχω ιδέα. Είναι ο μόνος που δεν μιλάμε. Είναι ο μόνος που δεν μου μιλάει. Με όλους τους συντρόφους της ζωής μου έχω πολύ καλές σχέσεις, μιλάμε, με αγαπάνε και οι γυναίκες και οι κοπέλες τους, αλλά ο Κλαούντιο για κάποιο λόγο όχι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Πέρασα αυτά τα ωραία χρόνια που πέρασα μαζί του, είτε καλά είτε άσχημα. Εγώ κρατάω πάντα τα καλά από τους ανθρώπους. Να είναι καλά, αλλά δεν μου μιλάει. Δεν ήταν ο μεγαλύτερος έρωτάς μου, είναι άλλος αλλά δεν θα πω ποιος»

Για την αλλαγή στην εμφάνισή της είπε: «Έχασα 11 κιλά. Τρία νούμερα κατέβηκα. Είναι πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι βοηθήθηκα. Έκανα ενεσούλα για 2 μήνες και μετά έκανα διατροφή. Δηλαδή τώρα πια προσέχω. Έκανα μόνο πολύ λίγο ενέσιμα, μετά έκανα διατροφή και τώρα το Πάσχα που νήστευα 50 μέρες και έτρωγα πολύ ψωμί. Ούτε τυρί, ούτε αυγά, ούτε τίποτα. Δεν τα έχασα όλα τα κιλά με την ένεση. Έκανα διατροφή μετά, απλά έκλεισε λίγο το στομάχι μου. Βοηθήθηκα γι' αυτό, διότι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά και τα ψωμιά. Τρελαίνομαι. Δεν τα έχω κόψει τελείως αλλά προσέχω. Δηλαδή το βράδυ παλιά που πήγαινα σπίτι και έτρωγα τις σοκολάτες και τα κέικ, τώρα τα έκοψα».