Χρήστος Τριπόδης: «Σταρ πλέον είναι οι σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί δεν τα φέρνουν πια»

Ο Χρήστος Τριπόδης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τις αμοιβές που δίνει ως θεατρικός παραγωγός στους συναδέλφους του.

«Μερικοί συνάδελφοί μου μπερδεύονται ή με τα μπουζούκια ή με άλλα επαγγέλματα και ζητούν τέτοια χρήματα για να παίξουν στο θέατρο. Εξαρτάται ο καθένας πώς θα αξιολογήσει τον εαυτό του. Δεν είμαι στην περίπτωση που θα εκμεταλλευτώ κάποιον. Εγώ σίγουρα και αποδεδειγμένα δίνω πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά που ζητάει το Σωματείο να υπογραφούν σε συμβάσεις.

Εάν ένας άγνωστος ηθοποιός παίξει σε ένα έργο με πέντε παραστάσεις την εβδομάδα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κάτω από χίλια ευρώ καθαρά και το Σωματείο ζητάει πιο λίγα. Έχω δώσει και 6.000 τον μήνα και σε μεγάλο πρωταγωνιστή πολύ παραπάνω. Δεν πιστεύω ότι τα φέρνουν οι ηθοποιοί πια. Νομίζω ζούμε σε μία εποχή σκηνοθετών, οι σταρ είναι οι σκηνοθέτες, δεν είναι οι ηθοποιοί. Θεωρώ πλέον οι σκηνοθέτες και το σύνολο της δουλειάς θα σου φέρουν τον κόσμο».

«Δεν μου αρέσουν τα πολλά καρπούζια στη μασχάλη»

Ο Τριπόδης σχολίασε και την ελληνική τηλεόραση που συνεχίζει να έχει ριάλιτι και αρκετές σειρές. «Δεν μου αρέσουν τα ριάλιτι, δεν είναι της αισθητικής μου, της ψυχοσύνθεσής μου. Εντάξει είχε μία γλύκα τότε που βλέπαμε τα Fame Story, που είχαν πρωτοβγεί τα Big Brother και όλα αυτά, τώρα έχει ξεχειλώσει από παντού.

Δεν ξέρω αν μας τελείωσε γιατί κάποια στιγμή γινόντουσαν μόνο ριάλιτι στην τηλεόραση και είχαν κοπεί οι σειρές. Μετά έκαναν όλοι σειρές. Τώρα έχω χάσει τη μπάλα και με τις σειρές. Δεν ξέρω αν θα έκανα την παραγωγή μιας σειράς, θα δούμε. Δεν μου αρέσουν τα πολλά καρπούζια στη μασχάλη. Τα χρήματα είναι ένα μέσο για να περάσεις καλά».