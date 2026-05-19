CrediaBank: Νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου - Τι προσφέρει το Prime Savings

Η CrediaBank λανσάρει τον λογαριασμό ταμιευτηρίου Prime Savings, προτείνοντας ένα μοντέλο αποταμίευσης που συνδυάζει υψηλότερη απόδοση με ευελιξία στις συναλλαγές.

Το νέο προϊόν απευθύνεται σε νέες καταθέσεις στην τράπεζα, με ελάχιστη αρχική κατάθεση 5.000 ευρώ και για ποσά έως 50.000 ευρώ.

Επιτόκιο έως 1,15% από το πρώτο ευρώ

Ο λογαριασμός προσφέρει επιτόκιο έως 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ, με δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης στα χρήματα, χωρίς χρονική δέσμευση όπως στις προθεσμιακές καταθέσεις.

Το Prime Savings συνοδεύεται από πρόσθετες παροχές που ενισχύουν την καθημερινή χρήση του λογαριασμού:

Δωρεάν πάγιες εντολές

Εισερχόμενα εμβάσματα χωρίς χρέωση

Δυνατότητα έκδοσης χρεωστικής κάρτας

Πρόσβαση σε e-banking και mobile banking

Σύμφωνα με την τράπεζα, το νέο προϊόν στοχεύει να προσφέρει έναν συνδυασμό αποδοτικότητας και ρευστότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να αξιοποιούν τα χρήματά τους χωρίς περιορισμούς στη διαχείριση.