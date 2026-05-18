Ράλι στο πετρέλαιο: Το Brent στα 112 δολάρια - Νέα εκτίναξη των τιμών λόγω του πολέμου

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις μετά την άγονη επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, οι ανησυχίες για την ανάπτυξη των οικονομιών και οι εκτιμήσεις για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έχουν οδηγήσει σε έντονες ρευστοποιήσεις στην αγορά ομολόγων.

Το αποτέλεσμα είναι η άνοδος των αποδόσεων, με τους επενδυτές να απομακρύνονται από τα κρατικά χρεόγραφα.

Σε υψηλά οι αποδόσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ενδεικτικά, η εικόνα στις αγορές διαμορφώνεται ως εξής:

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων ανέρχονται στο 4,6%

Τα βρετανικά 10ετή κινούνται σε υψηλά δεκαετιών στο 5,18%, υπό την πίεση και πολιτικής αβεβαιότητας

Τα γερμανικά 10ετή διαμορφώνονται στο 3,18%

Τα γαλλικά στο 3,98%

Τα ελληνικά 10ετή στο 3,92%

Νέα άνοδος για το πετρέλαιο

Παράλληλα, έντονα ανοδικά κινείται και η αγορά ενέργειας, με το Brent να διαμορφώνεται στα 112 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 107 δολάρια.

Η άνοδος του πετρελαίου εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα στις διεθνείς αγορές.