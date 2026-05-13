Πολεμικό μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν μετά το αδιέξοδο: Το Ορμούζ απειλεί την αγορά πετρελαίου

Το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή βαθαίνει, με την Τεχεράνη να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο υποχώρησης στις θέσεις της και τον Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει τις ιρανικές προτάσεις «εντελώς απαράδεκτες» και «για τα σκουπίδια».

Reuters

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αμετακίνητος στο ζήτημα του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «θα τελειώσουν τη δουλειά, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο», εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί τους όρους μιας συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο και θα περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν από ταξίδι υψηλού ρίσκου στην Κίνα, υπογράμμισε ότι το βασικό ζήτημα για την Ουάσιγκτον είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, απορρίπτοντας ότι οι οικονομικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ επηρεάζουν τη στάση του.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «δεν σκέφτεται κανέναν» πέρα από τον συγκεκριμένο στόχο, ενώ υποστήριξε πως ο αμερικανικός λαός αντιλαμβάνεται τις όποιες διακυμάνσεις στην οικονομία.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Κίνας, ο Τραμπ είπε ότι δεν θεωρεί αναγκαία τη συνδρομή του Πεκίνου για την επίλυση της κρίσης με το Ιράν, σημειώνοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται «υπό έλεγχο» και επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα επικρατήσουν «είτε ειρηνικά είτε με άλλο τρόπο».

Reuters

Ιράν: «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή»

Από την πλευρά του ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ξεκαθάρισε μέσω X ότι «δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από την αποδοχή των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού», όπως αυτά περιγράφονται στην πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, «οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι εντελώς άκαρπη».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσο οι ΗΠΑ καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το οικονομικό κόστος για τους Αμερικανούς φορολογουμένους, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται.

Reuters

Η Τεχεράνη ζητά πλήρη αποκλιμάκωση και άρση κυρώσεων



Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πρόταση προς το Ιράν προέβλεπε πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, χωρίς όμως να έχει δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα.

Η ιρανική πλευρά ζητά άμεσο τέλος των συγκρούσεων σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και αποδέσμευση δεσμευμένων κεφαλαίων της χώρας στο εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ απείλησε ακόμη και με επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών συνοδειών σε εμπορικά πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένο από το Ιράν.

Reuters

Ο μοχλός του Ορμούζ και οι φόβοι για ενεργειακό σοκ



Παρά τις αμερικανικές εκτιμήσεις περί αποδυνάμωσης του Ιράν, αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρές πυραυλικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το Ιράν διατηρεί ενεργές τις 30 από τις 33 βάσεις εκτόξευσης πυραύλων κατά μήκος του στενού του Ορμούζ, καθώς και περίπου το 70% του προπολεμικού πυραυλικού του οπλοστασίου.

Η παρατεταμένη κρίση στο Ορμούζ – μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως – έχει ήδη προκαλέσει νέο άλμα στις τιμές των καυσίμων, με το Brent να αγγίζει τα 108 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, προειδοποίησε ότι «το Ιράν δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το στενό σαν όπλο πίεσης».

«Ο μοχλός του Ορμούζ είναι κεφαλαιώδης», έκρινε ο Τομά Ζινό, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οτάβας, σύμφωνα με τον οποίο η Τεχεράνη εκτιμά πως ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ θα χάσει την υπομονή του εξαιτίας της αύξησης των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια καθώς πλησιάζει οι εκλογές του μέσου της θητείας του, την 3η Νοεμβρίου. Κι αυτό ενώ το κόστος του πολέμου, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, πλησιάζει τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια.



Reuters

Το βλέμμα στο Πεκίνο και τις εξελίξεις στον Λίβανο



Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, επιχειρώντας να πιέσει την Κίνα – βασικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου – να ασκήσει επιρροή στην Τεχεράνη.

Αν και αρχικά δήλωσε πως θα έχει «μακρά συζήτηση» με τον Κινέζο πρόεδρο για το Ιράν, λίγο αργότερα εμφανίστηκε να ανασκευάζει, λέγοντας πως «υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση».

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος συνεχίζεται στον Λίβανο. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ από την έναρξη της εκεχειρίας του Απριλίου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 380 άνθρωποι.

Παρά τις νέες συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, ξεκαθάρισε ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης «δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον εχθρό».