CrediaBank: Ρυθμοί υψηλής ανάπτυξης και ιστορικά υψηλά τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη της CrediaBank προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και διαμορφώθηκαν στα €24,1 εκατ., στο Α΄ τρίμηνο 2026, αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €13,0 εκατ. στο Α΄ τρίμηνο 2026, λόγω της ισχυρής αύξησης των βασικών εσόδων.

• Η Τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους €964 εκατ. στο Α΄ τρίμηνο (+43% σε ετήσια βάση), με αποτέλεσμα η καθαρή πιστωτική επέκταση να ανέλθει στα €459 εκατ . έναντι € 233 εκατ. στο Α΄ τρίμηνο 2025 , σημειώνοντας αύξηση κατά 97% σε ετήσια βάση . Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων και εξαιρουμένων των ομολόγων των τιτλοποιήσεων ενισχύθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση (>5x υψηλότερος ρυθμός αύξησης από το τραπεζικό σύστημα) και κατά 10% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025 και διαμορφώθηκαν στα €4,9 δισ. Το ενεργητικό του ομίλου αυξήθηκε κατά 19% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €8,5δισ.

• Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 28% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 46,8 εκατ., λόγω της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο , προσαρμοσμένο για το χαρτοφυλάκιο Galene (χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους €89 εκ. το οποίο εξαγοράστηκε στο Δ΄ τρίμηνο 2025) διευρύνθηκε κατά 21 μ.β. σε ετήσια βάση στο 2,20% στο Α΄ τρίμηνο 2026 , ενώ σημείωσε οριακή αύξηση και σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025.

• Τα Καθαρά Έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε € 11,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 55% σε ετήσια βάση και κατά 0,3% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025, παρά την εποχικότητα του τριμήνου, ενισχυμένα από τις ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα . Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αποτέλεσαν το 1 7,9% των επαναλαμβανόμενων εσόδων στο Α΄ τρίμηνο 2026 , καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 504 μ.β. σε ετήσια βάση. Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε € 803 εκατ., σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2025 ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν αύξηση κατά 14%.

• Τα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €57,7 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να αυξηθούν κατά 12% σε ετήσια βάση και να ανέλθουν σε €61,2 εκατ. έναντι € 54,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

• Σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας, με μείωση του δείκτη κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα κατά 448 μ.β. σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα ο σχετικός δείκτης περιορίστηκε στο 60,7% από 65,2% στο Α΄ τρίμηνο 2025 , και η πορεία του είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες και το επιχειρηματικό σχέδιο για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Τράπεζας. Επιπλέον, ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα βελτιώθηκε κατά 251 μ.β. σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025, λόγω της μείωσης των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 4% σε τριμηνιαία βάση.

• Οι καταθέσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα €6,8 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14% σε ετήσια βάση, με τον ρυθμό αύξησης να είναι πολύ μεγαλύτερος από τ ον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος (+ 5,4% καταθέσεις ιδιωτικού τομέα) . Ανθεκτικό προφίλ ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις ( LDR) 72% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας ( LCR ) 122%.

• Ο δείκτης NPE του Ομίλου υποχώρησε κατά 37 μ.β. σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025 και διαμορφώθηκε σ το 2,5% το Α΄ τρίμηνο 2026, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό, λόγω της μείωσης των ΜΕΑ σε απόλυτα νούμερα και παρά την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων . Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ αυξήθηκε στο 54,7% στο Α΄ τρίμηνο έναντι 48,2% στο Δ΄ τρίμηνο 2025.



• O δείκτης CET1, pro forma για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €300εκατ. που ολοκληρώθηκε στις 07 Απριλίου 2026 , συμπεριλαμβάνοντας τα κέρδη της περιόδου, διαμορφώθηκε σ το 16,6%, αυξημένος κατά 558 μ.β. σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025 και 760 μ.β. υψηλότερος από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ( 8,99%). Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ( TCR) διαμορφώθηκε σε 22,4%, αυξημένος κατά 496 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 861 μ.β. υψηλότερος από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο (13. 81%). Και οι δυο δείκτες βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο του κλάδου.

Βρεττού: Η Crediabank κατέγραψε την καλύτερη απόδοση επί σειρά ετών

Σε δήλωσή της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού, ανέφερε: «Το 2026 αναδεικνύεται σε μια χρονιά αυξημένων προκλήσεων για το διεθνές και εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα, καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές αβεβαιότητες, μεταβλητότητα στις αγορές, πιέσεις στο κόστος χρήματος και ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις. Μέσα σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, στην CrediaBank όχι μόνο διατηρούμε τη σταθερή ανοδική μας πορεία, αλλά ενισχύουμε περαιτέρω τη θέση μας, εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών, των μετόχων και της κοινωνίας. Με στρατηγική προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την πρόσφατη κεφαλαιακή θωράκιση και τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, προχωρούμε με συνέπεια στην επόμενη φάση εξωστρέφειας και τους στρατηγικούς μας στόχους , δημιουργώντας ένα ακόμη πιο ανθεκτικό, ευέλικτο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

»Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν αυτή την προσπάθεια: Η Τράπεζα κατέγραψε την καλύτερη απόδοση επί σειρά ετών σημειώνοντας καθαρή πιστωτική επέκταση ρεκόρ €459 εκατ., αυξάνοντας περαιτέρω τη διείσδυσή στο υγιές κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο δανείων της κατά 40%. Βελτιώσαμε όλους τους λειτουργικούς δείκτες της Τράπεζας επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό υψηλό στα επαν. λειτουργικά κέρδη στα €24,1 εκατ με ετήσια αύξηση 26% και τελική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία ύψους €13,0 εκατ., σε σχέση με €11,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2025, με τα NPEs να υποχωρούν στα €150 εκατ., από € 160 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

»Κατά συνέπεια, λόγω της μείωσης των NPEs και της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, ο δείκτης NPΕ σημείωσε νέο ιστορικό χαμηλό στο 2,5% (από 2,9% στο Δ’ τρίμηνο). Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €11 ,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 55% σε ετήσια βάση, ενισχυμένα από τις ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Αδιαμφισβήτητα για την Τράπεζα, κομβικό σημείο στην πορεία ανάπτυξης αποτέλεσε η ιδιαίτερα επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. τον Απρίλιο. Με υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές , με προσφορά άνω των €1,1 δισ. από υψηλού κύρους θεσμικούς επενδυτές τόσο από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και περισσότερους από 7.000 ιδιώτες, η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει την αναγνώριση της αγοράς στη μέχρι τώρα πορεία μας και την εμπιστοσύνη στη στρατηγική μας. Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω της πρόσφατης ΑΜΚ, μaς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να θωρακιστούμε έναντι κάθε πιθανής πρόκλησης λόγω της τωρινής αβεβαιότητας.

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού

»Παράλληλα, όπως έχουμε δεσμευτεί, μεγαλώνουμε ταχύτερα από την αγορά, με προσεκτικές χρηματοδοτήσεις προς το υγιές κομμάτι της οικονομίας, προχωράμε έργα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και υλοποιούμε το σχέδιο μας για τη δημιουργία επιπλέον αξίας μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στις αρχές Μαΐου, προχωρήσαμε με την υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ , μιας από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για διεύρυνση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Η συναλλαγή, που θα ολοκληρωθεί με τη λήψη όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων , αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της CrediaBan k. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση έργων που ξεκίνησαν το 2025 : ▪ Το δίκτυο μας ανανεώνεται και πλέον έχουμε καταστήματα Νέας Εμπειρίας στην Αττική, την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Καλαμάτα και την Τρίπολη, ενώ στόχος μας είναι να έχει ανακαινιστεί το 40% του δικτύου έως το τέλος του 2026.

»Με τη στρατηγική μας συνεργασία με τη Euronet, πλέον διαθέτουμε το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ πανελλαδικά με περισσότερα από 2.500 σημεία ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας , με μηδενική προμήθεια για τους πελάτες μας. Παράλληλα, η Euronet με τη διεθνή τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές υποδομές της θα μας παρέχει και όλο το εύρος υπηρεσιών ασφαλούς διαχείρισης και επεξεργασίας συναλλαγών, έκδοσης χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών, ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών μας .

»Η ενσωμάτωση της HSBC Malta, που θα σημάνει και την είσοδο μας στην αγορά της Μάλτας και θα διπλασιάσει τα μεγέθη μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ως προς την ανάληψη των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων αλλά και τη δική μας εσωτερική οργάνωση, με στόχο να δημιουργήσουμε μια νέα τράπεζα στη Μάλτα, χωρίς αυτό να αποτελεί περισπασμό για την ενίσχυση της θέσης μας στην Ελλάδα . Η επόμενη μέρα, μάς βρίσκει έτοιμους με ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας, που βασίζεται σε 4 πυλώνες:

1. Περαιτέρω Διεύρυνση Μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα Αυξάνουμε το μερίδιο μας, υποστηρίζοντας κάθε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο και κάθε υγιή ιδιώτη και επαγγελματία . Ήδη έχουμε αυξήσει τις χορηγήσεις στα €4,9 δισ. (με άνοδο 40% σε ετήσια βάση), με πενταπλάσιο ετήσιο ρυθμό αύξησης από τον ρυθμό αύξησης των χορηγήσεων του τραπεζικού συστήματος . Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις αντίστοιχες εκταμιεύσεις να αντιστοιχούν στο 35%, του συνόλου. Παράλληλα, οι καταθέσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα €6,8 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 14% σε ετήσια βάση, με τον ρυθμό αύξησης να είναι και αυτός πολύ υψηλότερος (2,5x) από τον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος.

2. Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα Η προετοιμασία για την ενσωμάτωση της HSBC Malta έχει ξεκινήσει ήδη με πυρετώδεις ρυθμούς. Η κανονιστική διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί, ενώ ο διάλογος με τις εποπτικές αρχές βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων , με την εισαγωγή νέων προϊόντων λιανικής και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μας στην επιχειρηματική τραπεζική . Ταυτόχρονα, υλοποιούμε τ ον επανασχεδιασμό των τεχνολογικών υποδομών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Τράπεζας την επόμενη ημέρα . Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό όμιλο — την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στη Μάλτα.

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους €60 εκατ. το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και της δημιουργίας πρόσθετων λειτουργικοτήτων οι οποίες θα εξορθολογήσουν το κόστος μας. Το σχέδιο αποσκοπεί επίσης στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες μας όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας. Το νέο μας e-banking & mobile banking επανασχεδιάζονται παράλληλα με το website μας ώστε να είναι διαθέσιμα στους πελάτες μας στο Δ΄ τρίμηνο του έτους.

4. Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών Υπογράψαμε τη σύμβαση μεταβίβασης μετοχών και η εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ προχωρά ώστε αφενός η CrediaBank να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και αφετέρου η ίδια η χρηματιστηριακή να αποκτήσει περαιτέρω εξωστρέφεια, έχοντας πρόσβαση στο πελατολόγιο της Τράπεζας. Παράλληλα, εξετάζουμε περαιτέρω πιθανές εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες σε άλλους τομείς προϊόντων, όπως Bancassurance και wealth management, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες, που ήδη σημείωσαν αύξηση 55% στο Α΄ τρίμηνο του 2026. Κι επειδή η επιτυχία δημιουργείται από ανθρώπους, επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη και εκπαίδευση της ομάδας μας, που αποτελεί την κινητήριο δύναμη σε όσα κάνουμε. Σε αυτή τη νέα φάση εξωστρέφειας, προχωράμε με συνέπεια τον επιχειρηματικό σχεδιασμό μας, με υπευθυνότητα απέναντι στις Εποπτικές Αρχές, τους μετόχους που μας εμπιστεύονται, τους ανθρώπους και τους πελάτες μας, και τη δέσμευση ότι δε θα σταματήσουμε να εξελισσόμαστε».