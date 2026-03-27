Δάφνη Καραβοκύρη: «Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί το Real View - Ακούγεται εδώ και καιρό»

Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» για το ενδεχόμενο να κοπεί το «Real View», η εκπομπή του OPEN στην οποία συμμετέχει. Η αλήθεια είναι πως η μετακόμιση του προγράμματος το μεσημέρι δεν βοήθησε καθόλου τα ποσοστά τηλεθέασης που πλέον κινούνται στο 2,5% με 3%, όταν ο μέσος όρος του καναλιού είναι γύρω στο 5,8%!

«Αισθάνομαι πολύ όμορφα που έγινε αυτή η αλλαγή και πήγαμε μεσημέρι. Είναι μια εκπομπή που έχει διαφορετικό ρυθμό. Είναι πιο γρήγορη, είναι πιο μικρή, συμπαγής, συνοπτική και μαζεμένη. Η θεματολογία ναι μεν πιο ανάλαφρη, αλλά παραμένει κοινωνική και επί του γενικότερου σχολιασμού. Χαίρομαι πάρα πολύ που πέρασα από τη βραδινή ζώνη στη μεσημεριανή. Αλλά και το ανάποδα να γινόταν, πάλι τυχερή και πλούσια θα αισθανόμουν από άποψη εμπειρίας».

«Δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα»

«Το να κόβονται οι εκπομπές είναι ένα πολύ άσχημο μέρος, αλλά μέρος του παιχνιδιού. Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ άμα κοπεί το Real View. Έχει γίνει πολύ πολύ κομμάτι της ζωής μου. Από την άλλη είναι μια απόφαση στην οποία δεν μπορώ να επέμβω, θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αν παρθεί μια τέτοια απόφαση, θα παρθεί.

Κάπως είμαι προετοιμασμένη να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ καιρό. Δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, για την ώρα τουλάχιστον. Από την άλλη, εάν είναι να κοπεί, όσο και να με λυπεί, εμπιστεύομαι πλήρως τις αποφάσεις του καναλιού».