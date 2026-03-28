Θανάσης Κουρλαμπάς: «Το μεγαλύτερο ζόρι που τράβηξα είναι ότι δεν εκπαιδεύτηκα καλά από έναν πατέρα»

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να γνωρίσεις τον εαυτό σου, αλλά και για τις γυναίκες που είναι τελικά το δυνατό φύλο! «Το μεγαλύτερο σοκ, το οποίο κράτησε πολύ και ζoρίστηκα στη συνδιαλλαγή μαζί του για πολλά χρόνια, ήταν ότι δεν εκπαιδεύτηκα καλά από έναν πατέρα, γιατί τον έχασα πολύ νωρίς, oπότε δεν είχα το πατρικό χέρι, τη συμβουλή, την κουβέντα, το πάμε μπροστά. Έπρεπε να τα κατακτήσω μόνος μου αυτά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ζόρι που τράβηξα.

Για μένα έναν τίτλο θα έβαζα: να προσπαθείς να είσαι όσο γίνεται παρών στα λάθη που κάνεις, ώστε να τα καταλαβαίνεις γιατί είναι a priori δεδομένο πως θα κάνεις καθημερινά λάθη. Ό,τι και αν νιώθεις, το παιδί το ξέρει ήδη. Δεν το ξεγελάς. Και άκουσα από τα παιδιά μου χρόνια μετά, ότι θυμάσαι τότε αυτό που νόμιζες ότι δεν έχουμε καταλάβει, είχε γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι σε σκανάρουν με έναν απίστευτο τρόπο. Περισσότερο και από τον άνθρωπό σου και από τον σύντροφό σου.

Πραγματικά, όταν φτάνεις κάποιες φορές και σε ψυχολογικά αδιέξοδα με τον εαυτό σου και αρχίζεις να αναρωτιέσαι ποιος είσαι, βάζεις τον άλλον απέναντι. Είμαι άλλος για το παιδί μου και με το παιδί μου. Άλλος για τη γυναίκα μου ή για τη γυναίκα μου. Άλλος στη δουλειά μου και για τη δουλειά μου. Και κάπου χάνεις την μπάλα. Πολύ συχνά μπορείς να τη χάσεις και τελείως γιατί ψάχνεις να δεις με μένα ποιος είμαι;»

«Η γυναίκα φλερτάρει με την κορυφή της πυραμίδας»

«Θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι όντως το δυνατό φύλο, από πολλές απόψεις, ζώντας και εγώ μετά τόσα χρόνια την όποια εμπειρία μου. Οι άντρες είναι σαν να εξακολουθούν από ένστικτο θέλεις, από συνήθεια εκατομμυρίων χρόνων, να επιβεβαιώνουν ότι είναι αυτοί που θα φέρουν τα ψώνια, που θα φέρουν το φαγητό, που ελέγχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι η μαμά όλων μας είναι η αρχή, είναι η πηγή, είναι το πιο σημαντικό. Οπότε η γυναίκα είναι, νομίζω, φλερτάρει με την κορυφή της πυραμίδας πολύ περισσότερο».