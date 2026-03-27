Ανθή Βούλγαρη: «Με τον ερχομό του παιδιού μου αναρωτιέμαι αν είμαι καλή μαμά»

Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά, που έχει μια πολύ σκληρή πραγματικότητα που πρέπει να καλύπτει κανείς καθημερινά. «Η φετινή τηλεοπτική σεζόν είναι δύσκολη, γιατί έχει δύσκολη επικαιρότητα. Από την άλλη όμως, επειδή είμαστε πολλά χρόνια και είναι η καθημερινότητά μας, νιώθω όμορφα που ερχόμαστε κάθε πρωί και είμαστε όλοι παρέα, έχουμε την ομάδα μας».

«Αλληλοσυστηνόμαστε ως γονείς τώρα πια»

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε και το πώς άλλαξε η σχέση με τον σύζυγό της, μετά τον ερχομό του παιδιού τους, του μικρού Μάριου. «Αυτό που αναρωτιέμαι πάντα, είναι είμαι αρκετή, το κάνω καλά, είμαι καλή μαμά; Μετά με τον σύντροφό σου επαναπροσδιορίζεις λίγο τη σχέση σου γιατί, από εκεί που ήσασταν ζευγάρι, είστε ζευγάρι και γονείς τώρα, οπότε αλληλοσυστηνόμαστε ως γονείς. Η αλήθεια είναι πως τα πράγματα είναι πιο ωραία απ’ ότι τα είχα στο μυαλό μου πριν γίνω μαμά».