Σιετή για Σαββόπουλο - Μας είπε: «Είναι η τελευταία μου συναυλία και είμαι τυχερός που είμαι μαζί σας»

Η Αλεξάνδρα Σιετή ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησαν για τη γνωριμία της με τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο και τα μαθήματα που πήρε από εκείνον. «Ο Διονύσης Σαββόπουλος μου έδωσε ένα τεράστιο βήμα και θα είμαι πάντοτε ευγνώμων, γιατί εμένα και την Κλαυδία μας έβγαλε μπροστά. Δεν μας είχε από πίσω του, μας έβγαζε μπροστά και μας χαιρόταν, μας έδειχνε. Και αυτό για μένα ήταν μια μεγάλη βοήθεια, πέρα από μάθημα δίπλα του. Ήταν μια μεγάλη βοήθεια κατεβαίνοντας στην Αθήνα, να έχω κάνει αυτή τη συνεργασία ήδη και να ξεκινάω από εκεί. Ήταν φανταστικός συνεργάτης και μέντορας!

Έχει βγάλει πάρα πολλούς καλλιτέχνες, που τους έχει ανακαλύψει σε μικρή ηλικία. Και αισθάνομαι φοβερά ευγνώμων που είναι δίπλα του. Και ειδικά τώρα στις δύο τελευταίες συναυλίες που πάλι μας φώναξε... Αισθανόμουν και έβλεπα ότι έρχεται το τέλος γιατί επί δύο εβδομάδες κάναμε πρόβες ασταμάτητες, ήταν εκεί παρόλα αυτά, αλλά ήταν πιο αδύναμος, προσπαθούσε να το κρύψει. Και με αποκορύφωμα τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, την τελευταία, όπου πριν βγούμε μας είπε: παιδιά, ήταν τιμή μου να ξέρετε ότι αυτή είναι η τελευταία μου συναυλία και είμαι πολύ τυχερός που είμαι μαζί σας!»

«Δεν μπορώ να γελάω χαζοχαρούμενα για να είμαι ευχάριστη»

Η Σιετή αναφέρθηκε και στην εμφάνιση που πιέζουν έναν καλλιτέχνη να έχει και το γεγονός ότι οι δισκογραφικές εταιρίες της έχουν πει πως πρέπει να χαμογελά περισσότερο! «Αυτό με την εμφάνιση γενικά είναι κάπως... Δηλαδή πρέπει συνέχεια να είσαι κάπως, πρέπει στα social media να φαίνεσαι κάπως συγκεκριμένα, να κρατάς ένα συγκεκριμένο branding. Όλοι όμως είμαστε συνέχεια διαφορετικοί. Δεν μου είναι εύκολο να κρατήσω ένα συγκεκριμένο στιλ, επειδή γενικότερα και με τα ρούχα και με το styling δεν το είχα πάρα πολύ και τώρα τελευταία έχω αρχίσει να το βρίσκω, αλλά δεν ήμουν ποτέ consistent ας πούμε σε ένα συγκεκριμένο στιλ. Τη μία μέρα μπορεί να με έβλεπες με μια τουαλέτα, την άλλη μέρα ήμουν άβαφη με σορτσάκι.

Εμένα μου φαίνεται γελοίο το να μου λένε είσαι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει να χαμογελάς περισσότερο. Δεν μπορώ να είμαι ψεύτικη, ούτε μπορώ να γελάω συνέχεια χαζοχαρούμενα για να είμαι ευχάριστη ας πούμε. Αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο».