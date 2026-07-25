Σε έναν γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων που έκανε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα μίλησε για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς: τις δεύτερες ευκαιρίες στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η παρουσιάστρια κλήθηκε να απαντήσει αν θα συγχωρούσε έναν άνθρωπο που την έχει πληγώσει, εφόσον εκείνος έχει μετανιώσει πραγματικά.

«Αναλόγως...»

Η Δανάη Μπάρκα ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει μία απάντηση που να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, καθώς κάθε σχέση και κάθε πληγή είναι διαφορετική.

«Αναλόγως. Πόσο με πλήγωσε, πότε, με τι τρόπο κι αν έγινε εσκεμμένα ή άθελά του», απάντησε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε, με χιούμορ:

«Και αναλόγως αν συμπαθώ αυτό τον άνθρωπο ή όχι… Σκορπιός εδώ».

«Πιστεύω στη θέληση των ανθρώπων για αλλαγή»

Η παρουσιάστρια παραδέχθηκε πως στη ζωή της έχει βρεθεί και στις δύο πλευρές: τόσο σε εκείνη που συγχωρεί όσο και σε εκείνη που ζητά μια δεύτερη ευκαιρία.

«Έχω δώσει δεύτερες ευκαιρίες, όπως έχω πάρει κιόλας. Ναι, πιστεύω στη θέληση των ανθρώπων για αλλαγή, αλλά επαναλαμβάνω... αναλόγως», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με τη σύντομη αλλά ειλικρινή αυτή απάντηση, η Δανάη Μπάρκα έδειξε ότι, παρότι πιστεύει πως οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν, θεωρεί πως κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά, χωρίς απόλυτους κανόνες.