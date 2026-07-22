Η Δανάη Μπάρκα στην παραλία με τον σύζυγό της: Το καλοκαίρι των νεονύμφων

Ένα μήνα και κάτι μέτα τον γάμο τους, το νιόπαντρο ζευγάρι Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης βρέθηκαν στις Κιτριές Μεσσηνίας, κοντά στο σπίτι που διατηρούν στην περιοχή. Ένα μέρος με ιδιαίτερη σημασία για την ηθοποιό, αφού έκει κοντά βρίσκεται και η ξενοδοχιακή μονάδα που διατηρεί η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου.

Πηγή Instagram

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός που βρέθηκε ξανά με τον σύζυγό της, κοντά στα μέρη που έγινε ο γάμος τους τον Ιούνιο του 2026, μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από την καθημερινότητα τους στην περιοχή. Φωτογραφίες που την δείχνουν να ζει στιγμές απόλυτης ηρεμίας και γαλήνης, ενώ πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα φαίνεται να απολαμβάνει και τις αγκαλιές αλλά και τα τρυφερά φιλιά του συζύγου της, Φάνη Μπότση.

Πηγή instagram

Στη σχετική ανάρτηση η παρουσιάστρια έγραψε χαρακτηριστικά, «Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία» θέλοντας να δείξει πόσο γεμάτη νιώθει στην αγκαλιά του αγαπημένου της Φάνη Μπότση.