Δανάη Παππά: «Στραβοπάτησα στον δρόμο με flat παπούτσια και ράγισε το πόδι μου σε δύο σημεία»

Τις περιπέτειες που είχε με την υγεία της μοιράστηκε η Δανάη Παππά λέγοντας χαριτολογώντας πως αυτό που έπαθε την κατέστρεψε εγκεφαλικά! «Πριν από λίγο καιρό έσπασα το πόδι μου. Στραβοπάτησα στον δρόμο. Περπατούσα με flat παπούτσια σε flat έδαφος και απλά έκανε το πόδι μου τσακ τσακ και έσπασε, ράγισε σε δύο σημεία. Είχα 20 μέρες να ξεκουραστώ και το έσπασα την πρώτη μέρα! Αλλά όλα καλά. Όλοι οι άνθρωποι γύρω μου αντέδρασαν πολύ ψύχραιμα. Τότε κάναμε τα τελευταία γυρίσματα του «Άγιου Έρωτα», οπότε δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ γιατί έπρεπε να αλλάξουμε λίγο το κείμενο γιατί δεν μπορούσα να κουνηθώ γιατί ήμουν με πατερίτσες και μπότα.

Τέλος πάντων, είμαι κι ένας άνθρωπος πολύ κινητικός οπότε το να είμαι σταθερή σε ένα σημείο και να μην κουνιέμαι εγκεφαλικά με κατέστρεψε. Στο σπίτι ερχόντουσαν οι φίλες μου και με βοηθούσαν, αλλά όχι πολύ. Σιχαίνομαι να ζητάω βοήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μπορώ να έρθει κάποιος να μου πει α, θες βοήθεια; Ας πούμε θέλω να μετακινήσω μια καρέκλα! Μην μου πεις για βοήθεια, μπορώ να το κάνω και μόνη μου, δεν θέλω να με βοηθήσεις. Έχω αυτό το πράγμα. Οπότε ήμουν στο σπίτι με τις πατερίτσες και με την μπότα και πήγαινα από τα σκαλιά και πάλευα και κρατιόμουνα. Οι πρώτες δύο μέρες ήταν δύσκολες, μετά το συνήθισα. Βρήκα τα πατήματά μου, ακριβώς το σημείο που πρέπει να πιάνω και τα κατάφερα», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day».

«Ο έρωτας δεν είναι προτεραιότητά μου»

Κι αν αναρωτιέστε μήπως την περίοδο που κυκλοφορούσε με πατερίτσες και μπότα τη βοηθούσε κάποιος νέος και ωραίος άντρας, σας ενημερώνουμε πως η Δανάη παραμένει single και fabulous. «Ένας νέος έρωτας δεν είναι αυτή τη στιγμή στη λίστα με τις προτεραιότητές μου», λέει και κλείνει πονηρά το μάτι.