Δανία: Νεκρός πολίτης και τραυματίας αστυνομικός από πυροβολισμούς – Σοβαρά τραυματισμένος ο ένοπλος

Ένας πολίτης έχασε τη ζωή του και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πυρά ενόπλου στη Νορεσούντμπι, στη βόρεια Δανία .

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί έσπευσαν σε βιομηχανική ζώνη της πόλης, έπειτα από αναφορές για φωτιά σε κτίριο. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις έφτασαν στο σημείο δέχθηκαν πυρά από ένοπλο.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν σοβαρά τον δράστη, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

«Ένας πολίτης και ένας αστυνομικός που βρίσκονταν στο σημείο χτυπήθηκαν από σφαίρες. Ο πολίτης είναι νεκρός, ενώ ο τραυματισμένος αστυνομικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε η ανακοίνωση των αρχών.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.