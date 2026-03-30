Δεν αρκεί το νερό - Γιατί οι πέτρες στα νεφρά επιστρέφουν

Η συμβουλή «πιες περισσότερο νερό» είναι εδώ και χρόνια βασική γραμμή άμυνας απέναντι στις πέτρες στα νεφρά. Όμως μια νέα μελέτη δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Παρά την αυξημένη κατανάλωση υγρών, πολλοί ασθενείς συνεχίζουν να εμφανίζουν υποτροπές.

Οι πέτρες στα νεφρά είναι μικρές, σκληρές εναποθέσεις μετάλλων που σχηματίζονται στο ουροποιητικό σύστημα, αλλά ο πόνος που προκαλούν είναι συχνά έντονος και αιφνίδιος. Δεν πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο: περίπου ένας στους έντεκα ανθρώπους θα εμφανίσει πέτρα κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς θα υποτροπιάσουν. Γι’ αυτό η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική με τη θεραπεία.

Το πείραμα που δοκίμασε τη «λύση του νερού»

Για να εξετάσουν αν η αυξημένη ενυδάτωση μπορεί να μειώσει τις υποτροπές, οι ερευνητές σχεδίασαν ένα πρόγραμμα: Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: μία που ακολούθησε τη συνήθη πρακτική και μία που ακολούθησε πρόγραμμα αύξησης της πρόσληψης υγρών.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε «έξυπνα» μπουκάλια που κατέγραφαν πόσο νερό έπιναν, εξατομικευμένους στόχους κατανάλωσης, υπενθυμίσεις μέσω μηνυμάτων, οικονομικά κίνητρα και καθοδήγηση από ειδικούς. Στόχος ήταν οι συμμετέχοντες να φτάσουν σε ημερήσια παραγωγή ούρων τουλάχιστον 2,5 λίτρων — ένα επίπεδο που θεωρείται προστατευτικό απέναντι στον σχηματισμό λίθων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα πράγματι αύξησαν την κατανάλωση υγρών και την παραγωγή ούρων. Ωστόσο, αυτό δεν μεταφράστηκε σε μείωση των επεισοδίων με πέτρες. Με άλλα λόγια, το «περισσότερο νερό» από μόνο του δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία της νόσου.

Γιατί δεν λειτουργεί για όλους

Ένα βασικό εύρημα είναι ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε καθημερινή βάση δεν είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά σε συνθήκες δουλειάς, μετακινήσεων ή έντονου προγράμματος. Ακόμη και όταν οι συμμετέχοντες ξεκινούσαν με καλές προϋποθέσεις, η προσπάθεια συχνά εξασθενούσε.

Παράλληλα, οι ανάγκες του κάθε οργανισμού διαφέρουν. Παράγοντες όπως η ηλικία, το σωματικό βάρος, η διατροφή και ο τρόπος ζωής επηρεάζουν το πόσα υγρά χρειάζεται πραγματικά κάποιος. Έτσι, ένας ενιαίος στόχος –όπως τα 2,5 λίτρα ούρων ημερησίως– μπορεί να μην είναι κατάλληλος για όλους.

Η επόμενη μέρα στην πρόληψη

Τα ευρήματα οδηγούν σε μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Αντί για γενικές οδηγίες, οι ειδικοί προτείνουν να προσαρμόζονται οι στόχοι ενυδάτωσης στις ανάγκες κάθε ασθενούς. Παράλληλα, χρειάζονται νέες στρατηγικές που θα λαμβάνουν υπόψη την καθημερινότητα και τις δυσκολίες συμμόρφωσης, αλλά και πιθανές φαρμακευτικές παρεμβάσεις που θα βοηθούν στη μείωση του κινδύνου σχηματισμού λίθων.