Δέσποινα Μοιραράκη: Σε ποιον πούλησε το πιο ακριβό της χαλί, αξίας 180.000€

Η Δέσποινα Μοιραράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» και αποκάλυψε πόσο κόστιζε το πιο ακριβό χαλί που έχει πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα και ποιος το αγόρασε. «Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα ήταν αξίας 180.000€ και το πήρε ένας εφοπλιστής. Το έβαλε στο σπίτι του. Αυτό ήταν ένα χαλί που ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία, ολομέταξο, το οποίο για να το βρω, δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε και αυτός σε όλον τον κόσμο».

«Μοναδικό στον κόσμο»

«Επειδή εγώ έχω πολύ καλές διασυνδέσεις, μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης: ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στο Κουμ, στην Περσία. Αν έχεις το connection, να το δώσουμε. Το έφερα, του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία του, δεν θα το πλήρωνα. Μου το έδωσαν επειδή έχω πολύ μεγάλο κύρος στις αγορές του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα, με σέβονται και με εκτιμούν, έχω μια μεγάλη βαρύτητα.

Το χαλί αυτό πήγε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 8 μέτρα μήκος, με 5, 20 μέτρα πλάτος, ολομέταξο και double knotted. Για να κατασκευαστεί, θέλει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Ένα στον κόσμο υπάρχει και το έχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη».