Δίκες - εξπρές για πολιτικά πρόσωπα: Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία

Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας, προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η τροπολογία ορίζει πως στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα αυτών:



«Για τις μεν περιπτώσεις των πλημμελημάτων, κρίνεται πως η φύση και ιδίως ο πολιτικός και κοινωνικός αντίκτυπος των υποθέσεων αυτών επιβάλλουν την εκδίκασή τους και σε πρώτο βαθμό από πολυμελή σύνθεση, όταν δεν συντρέχει περίπτωση υπαγωγής στην ειδική δωσιδικία της περ. δ) του άρθρου 110 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας λόγω της ιδιότητας του κατηγορουμένου. Συγχρόνως, προβλέπονται ανώτατα όρια δεκαπέντε (15) ημερών για τον ορισμό δικασίμου σε περίπτωση διακοπής της δίκης και δύο (2) μηνών σε περίπτωση αναβολής της δίκης.



Ομοίως δε, για τις περιπτώσεις των κακουργημάτων, κρίνεται κρίνεται σκόπιμη η υποχρεωτική τήρηση της εξαιρετικής διαδικασίας του άρθρου 28 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ήτοι η διενέργεια της κύριας ανάκρισης από ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, και η κατά κανόνα περάτωσή της με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για την κατηγορία.

Επιπλέον, προβλέπονται:

α) η σύντμηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 248 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προθεσμιών διεξαγωγής της τακτικής ανάκρισης σε τέσσερις (4) μήνες αντί για οκτώ (8) και σε έναν (1) από δύο (2) σε περίπτωση συμπληρωματικής ανάκρισης, καθώς και σε δύο (2) μήνες αντί για τέσσερις (4) όταν έχει εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κράτησης,

β) ο προσδιορισμός προς εκδίκαση των υποθέσεων σε όλες τις περιπτώσεις κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από το χρονικό σημείο δικονομικής ωριμότητας της υπόθεσης προς εκδίκαση,

γ) ανώτατα όρια δεκαπέντε (15) ημερών για τον ορισμό δικασίμου σε περίπτωση διακοπής της δίκης και δύο (2) μηνών σε περίπτωση αναβολής της δίκης».



Σύμφωνα με την ανάλυση συνεπειών της ρύθμισης, αυτή αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών, η οποία «μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους όσο και την πολιτική και Κοινωνική ζωή της χώρας».



Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, «επιδιώκεται η επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών, μέσω:

α) της θέσπισης σύντομων και δεσμευτικών προθεσμιών για την ανάκριση και την εκδίκαση,

β) της άμεσης εισαγωγής των υποθέσεων στο ακροατήριο, και

γ) της υποχρεωτικής ανάκρισης κακουργημάτων από ειδικό εφέτη ανακριτή.



Συγχρόνως, προβλέπεται η ενιαία εξέταση της υπόθεσης για όλους τους συμμετόχους (βουλευτές ή μη) με τη διαδικασία του παρόντος, ρύθμιση η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα του κατακερματισμού της ποινικής διαδικασίας και της πιθανής έκδοσης αντιφατικών ή ασύμβατων δικαστικών κρίσεων για την ίδια υπόθεση».



Η κρίσιμη διάταξη ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου το οποίο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση το πρωί της Τρίτης.