Δίκες - εξπρές πολιτικών: Μόνο με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασε» η τροπολογία

Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες - εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για «φωτογραφική» διάταξη, με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα, πριν την προσφυγή στην προσεχή κάλπη, οι βουλευτές της ΝΔ των οποίων η ασυλία ήρθη λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Νωρίτερα, ο Γιώργος Φλωρίδης κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση, προκειμένου, όπως είπε, να μη μείνει καμία αμφιβολία, με την οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, διευκρινίζεται πως «ο ιδρυτικός νόμος για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, που καθορίζει τις ανακριτικές της αρμοδιότητες, δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή».



Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέσι στον υπουργό Δικαιοσύνης με επίκεντρο την τροπολογία, την οποία και χαρακτήρισε προβληματική καθώς, όπως υποστήριξε, αγνοεί τις εξουσίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή.